65歲以上明快篩陽即給抗病毒藥 亞東：減少80%中重症率

國內疫情延燒，確診人數急遽攀升，快篩陽性者依現行流程只能給緩解藥物，待PCR結果出爐後才能掛視訊診開抗病毒藥物，時間往往超過投藥最佳期限。板橋亞東醫院副院長彭渝森說，明日起65歲以上快篩陽性者，經過醫師評估當天即可領到抗病毒藥物，預估減少80%中重症機率。

彭渝森說，目前給藥流程是，患者在社篩站或亞東急門診做PCR後，第二天結果出來呈現陽性者，把名單抓下來，分配到通訊門診，由醫師打電話或是視訊給患者，詢問病人用藥的意願，核對是否有慢性病、其他用藥有沒有交互作用等，再開藥給他，這個過程需要2至3天。

彭渝森指出，抗病毒用藥是發病日5天內，並非是PCR採檢5天內，所以有時候會晚一兩天「有點可惜。」因此亞東從昨日開始，只要來亞東檢疫門診、社篩站的患者，都會先確認採檢者的電話及住址，先透過視訊門診向病人詢問使用抗病毒藥物的意願，待PCR結果一出來就給藥，最快隔天傍晚就能拿到。

因中央開放65歲以上綠色通道，與中央0+7政策改變，彭渝森說「投藥速度會加快」，65歲以上長者帶快篩陽性，當天就能開抗病毒藥物，時間縮短ㄧ到兩天。社篩站、檢疫急門診約10至15％的65歲以上長者，就能加快流程，預估減少80%中重症機率。 快篩陽性者依現行流程只能給緩解藥物，待PCR結果出爐後才能掛視訊診開抗病毒藥物，時間往往超過投藥最佳期限。圖／亞東醫院提供 亞東醫院從昨日開始，只要來亞東檢疫門診、社篩站的患者，都會確認採檢者的電話及住址，並先透過視訊門診向病人詢問使用抗病毒藥物的意願。記者劉懿萱／攝影

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