65歲以上明快篩陽即給抗病毒藥 亞東：減少80%中重症率
國內疫情延燒，確診人數急遽攀升，快篩陽性者依現行流程只能給緩解藥物，待PCR結果出爐後才能掛視訊診開抗病毒藥物，時間往往超過投藥最佳期限。板橋亞東醫院副院長彭渝森說，明日起65歲以上快篩陽性者，經過醫師評估當天即可領到抗病毒藥物，預估減少80%中重症機率。
彭渝森說，目前給藥流程是，患者在社篩站或亞東急門診做PCR後，第二天結果出來呈現陽性者，把名單抓下來，分配到通訊門診，由醫師打電話或是視訊給患者，詢問病人用藥的意願，核對是否有慢性病、其他用藥有沒有交互作用等，再開藥給他，這個過程需要2至3天。
彭渝森指出，抗病毒用藥是發病日5天內，並非是PCR採檢5天內，所以有時候會晚一兩天「有點可惜。」因此亞東從昨日開始，只要來亞東檢疫門診、社篩站的患者，都會先確認採檢者的電話及住址，先透過視訊門診向病人詢問使用抗病毒藥物的意願，待PCR結果一出來就給藥，最快隔天傍晚就能拿到。
因中央開放65歲以上綠色通道，與中央0+7政策改變，彭渝森說「投藥速度會加快」，65歲以上長者帶快篩陽性，當天就能開抗病毒藥物，時間縮短ㄧ到兩天。社篩站、檢疫急門診約10至15％的65歲以上長者，就能加快流程，預估減少80%中重症機率。
▪【疫情專題】5月16日新增本土61,697例、境外移入57例 確診死亡29例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言