彰化各醫院急診室湧快篩陽性民眾 醫院加開確診者門診

彰化縣今天新增Covid-19確診病例1411人，而各醫院急診室湧進的快篩陽性病人也大增，員榮醫院醫療副院長涂川洲說，為免確診病患排擠到急診室病人，員榮將加開預約的快篩陽性確診門診，由於也有部份民眾會想預備藥品，也呼籲若有呼吸道症狀但快篩陰性的病患也不要囤藥和過度耽心，要提升自身免疫力才更重要。

南彰化員林基督教醫院、員榮、員生等醫院近日急診室快篩陽性病患明顯大增，也讓醫護耽心急診其他病人的救治會受快篩陽性病患排擠。

員基醫護人員表示，急診室不只快篩陽性病患大增，也有快篩陰性的民眾卻認為自己有明顯呼吸道症狀，要求要自費驗PCR才會安心，還要苦口婆心勸民眾，快篩陰性其實不要到急診室，以降低感染風險，由於最新政策65歲以上長者若快篩陽性評估為確診者，可直接在急診室開立抗病毒藥物，因此也會增加診療時間，可能讓排隊的民眾等更久。

員榮醫院醫療副院長涂川洲也是胸腔科醫生，他說，隨著確診病患增加，他現在也有4、5成居隔確診病患採視訊診療開藥，目前除了開抗病毒藥外，清冠一號用量消耗也很快，庫存也不多了，但有部份有呼吸道症狀的非確診病患也會詢問能否開清冠一號備用，目前清冠一號只會開給確診病患。

由於預期中部確診高鋒期可能也不遠了，不少民眾除了備快篩劑外，也會想備藥以自救，涂川洲也呼籲，民眾勿過度囤藥，把藥品留給真正需要者，最多備著普拿疼等藥劑若發燒時可急用，若能提升自我免疫力，即使確診都可能是無症狀或像感冒一樣的輕症，平常要睡飽、運動，也可補充維他C、B，都可提升免疫力。

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