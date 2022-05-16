快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

彰化各醫院急診室湧快篩陽性民眾 醫院加開確診者門診

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
確診人數不斷攀升，各醫院急診室最近湧進的快篩陽性病人也大增。圖／員林基督教醫院提供
確診人數不斷攀升，各醫院急診室最近湧進的快篩陽性病人也大增。圖／員林基督教醫院提供

彰化縣今天新增Covid-19確診病例1411人，而各醫院急診室湧進的快篩陽性病人也大增，員榮醫院醫療副院長涂川洲說，為免確診病患排擠到急診室病人，員榮將加開預約的快篩陽性確診門診，由於也有部份民眾會想預備藥品，也呼籲若有呼吸道症狀但快篩陰性的病患也不要囤藥和過度耽心，要提升自身免疫力才更重要。

南彰化員林基督教醫院、員榮、員生等醫院近日急診室快篩陽性病患明顯大增，也讓醫護耽心急診其他病人的救治會受快篩陽性病患排擠。

員基醫護人員表示，急診室不只快篩陽性病患大增，也有快篩陰性的民眾卻認為自己有明顯呼吸道症狀，要求要自費驗PCR才會安心，還要苦口婆心勸民眾，快篩陰性其實不要到急診室，以降低感染風險，由於最新政策65歲以上長者若快篩陽性評估為確診者，可直接在急診室開立抗病毒藥物，因此也會增加診療時間，可能讓排隊的民眾等更久。

員榮醫院醫療副院長涂川洲也是胸腔科醫生，他說，隨著確診病患增加，他現在也有4、5成居隔確診病患採視訊診療開藥，目前除了開抗病毒藥外，清冠一號用量消耗也很快，庫存也不多了，但有部份有呼吸道症狀的非確診病患也會詢問能否開清冠一號備用，目前清冠一號只會開給確診病患。

由於預期中部確診高鋒期可能也不遠了，不少民眾除了備快篩劑外，也會想備藥以自救，涂川洲也呼籲，民眾勿過度囤藥，把藥品留給真正需要者，最多備著普拿疼等藥劑若發燒時可急用，若能提升自我免疫力，即使確診都可能是無症狀或像感冒一樣的輕症，平常要睡飽、運動，也可補充維他C、B，都可提升免疫力。

新冠肺炎

延伸閱讀

屏東增1092例 縣府為低收戶及街友提供快篩試劑

打3劑居隔0+7外出須快篩陰 國高中生暫不適用

首例！桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

密切接觸者免隔離 第二輪快篩將上路

相關新聞

打3劑居隔0+7外出須快篩陰 國高中生暫不適用

確診者的同住家人居家隔離規定再放寬，完整接種3劑COVID-19疫苗者，明天起從3+4改0+7天，民眾免居隔但7天自主防...

怒罵氣死了！ 柯文哲：急門診爽約高 下次記身分證字號

採檢量能緊繃，台北市長柯文哲今天在防疫記者會飆怒，許多民眾預約防疫急門診卻爽約，柯說「我氣死了！這實在太過分，爽約率太高...

中央打滿3劑快篩陰免隔離 侯友宜吐槽：跟居隔轉型吻合

中央今宣布打滿3劑疫苗快篩陰，不用居家隔離。新北市長侯友宜今表示，新北從4月22日就提出居隔轉型，4月26日送出居隔轉型...

他確診嚴重咳血「本來支持共存」後悔了 網一面倒嘆來不及了

本土確診數每日創新高，疫情指揮中心指揮官陳時中4月時曾指出「預計15至20%人感染就算正式走入『與病毒共存』」，一名網友就分享確診後的心境改變，他坦言確診前的他相當支持大規模開放（與病毒）共存，但嚴重

桃園採檢站頻傳咳嗽聲 雨天仍大排長龍 網驚「太可怕」

首波梅雨鋒面報到，但桃園各大採檢站仍湧入眾多民眾，有民眾反映到桃園巨蛋綠色通道採檢，卻完全沒有遮風避雨的地方，只能繼續在...

沒有關懷包了 黃珊珊：招標的10萬包已全數發完

台北市今新增9274例本土，過去北市確診者在居家隔離期間都會收到關懷包，但有民眾抱怨，新北市確診數量這麼多，仍有給予關懷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。