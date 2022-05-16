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台中市確診死亡9人 衛生局長：多逾60歲有慢性疾病者

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展今指出，台中市今年以來這波疫情總計有9人死亡，其中沒有孕婦和兒童。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展今指出，台中市今年以來這波疫情總計有9人死亡，其中沒有孕婦和兒童。圖／台中市政府提供

台中市衛生局長曾梓展今指出，台中市今年以來這波疫情總計有9人死亡，其中沒有孕婦和兒童，也沒有18歲以下中重症患者。死亡者除了1人是30多歲，餘均是60歲以上有慢性疾病者。

他說，其中最年輕一位是30多歲男性，他有糖尿病、慢性腎臟病、痛風性關節炎，以及智力障礙。該男性在7日有症狀，但快篩陰，直到10日快篩陽性，送醫後血氧持續下降，家屬拒絕插管，以及任何急救措施，當天即死亡。

曾梓展也說，因為兒童需要大人照料，所以一般沒有專屬兒童的專責病房，而是依中央規定，有20%的專責病床給兒童使用。

市府顧問黃國瑋說，死亡者多是未打疫苗或未打足疫苗，因此建議市民應接種足夠疫苗，增加保護力。

新冠肺炎 COVID-19

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