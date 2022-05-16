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高風險群被忽略？ 核食進口正反交鋒

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
國立台灣大學醫學院教授姜至剛16日於公聽會表示，根據採樣的結果發現，當地食品的輻射殘留量相當低，僅會千萬分之幾的罹癌風險。（直播截圖）
國立台灣大學醫學院教授姜至剛16日於公聽會表示，根據採樣的結果發現，當地食品的輻射殘留量相當低，僅會千萬分之幾的罹癌風險。（直播截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】誰照顧輻射下的高風險族群？立法院16日召開「日本核食解禁對國人健康之影響」公聽會，國立台灣大學醫學院教授姜至剛表示，調查發現，當地食品的輻射殘留量僅會增千萬分之幾的罹癌風險，直呼「管制是亂管一通」；但台灣預防醫學會理事長陳宜民質疑，如罹癌、遺傳性疾病患者等高風險族群，儘管受到微量輻射，都會有嚴重的影響。

學者：徒增貿易障礙

國立台灣大學醫學院教授姜至剛表示，當時憑了「感覺」就停止進口五縣的農產品，但到日本經過採樣後，雖然有微量檢出輻射的狀況，但沒有超過檢驗標準，強調要「以科學來進行風險評估，提供給政策參考」。

而關於這些微量輻射是否影響人體健康，姜至剛指出，根據不同年齡層增加的罹癌風險不同，但大多落在千萬分之幾的機率。而且針對日本產品進行普查，發現管制地區（福島五縣）與其他非管制地區的輻射超標狀況相當，直呼是「管制是亂管一通」。他總結說，根據調查結果，「不應以限制福島等五縣地區的食品」。

此外，中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣表示，許多人呼籲要針對日本核食增訂檢何機制，但如果要新增檢查，就要提出具體的理由，在申請加入CPTPP的過程中，爭取日本的支持相當重要，呼籲不要增添不必要的貿易障礙。

高風險族群被忽略

台灣預防醫學會理事長陳宜民劍指台大的報告表示，2018到2020年台大對日本核食進行了6次報告，但只有1次是有到實地採檢，相對來講相當不足。他指出，有些高風險族群，如癌症或遺傳病患者，相對容易受到輻射的影響，儘管是低劑量的輻射都能造成嚴重的影響。

然而，全國家長會長聯盟理事會黃正銘則說，過去萊豬議題鬧得沸沸揚揚，家長會聯盟曾呼籲要杜絕萊豬進入校園，但最後卻迎來期待落空的結果，更痛批，「（校園）擋不住萊豬，核食又來了」。

他指出，2022年4月資料顯示，全國可追溯來源的食材還沒達到100%，有將近10萬個孩子還是不確定吃到口中的食物從何而來，這樣執行成效無法讓人放心，如果無法確定孩子遠離核食，還是呼籲暫緩進口核食的條例。

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