經濟部長王美花雲林踩空受傷送醫 台大急診觀察中
經濟部長王美花今天上午應立委蘇治芬邀請南下雲林，在台大分校鋤禾館針對推動雲林綠能科技人才培育中心議題進行研討，研討會於上午約11點結束，王部長離開會場時，不慎踩空摔跤受傷，被緊急送往鄰近台大虎尾分院急診室，所幸沒大礙，不過目前仍在急診休息觀察中。
經濟部長王美花參加在位在雲林縣虎尾鎮的台大雲林分校，由立委蘇治芬舉辦的活化台大雲林分校創設半導體綠能人才培育中心研討會，會議約11點10分結束，王部長步出會館，因天雨路滑，她不慎一個踩空，整個人跤了一跤。
旁邊隨從人員立刻將她扶起，並快速開車送往鄰近的台大虎尾分院急診中心，由於目前疫情急診管制，一般人不得其門而入，隨後王部長的隨從人員向本報記者說明，指王部長並沒有受傷，不過目前仍在觀察中。
記者追問王部長頭部或身體有無受傷，傷勢如何，隨從人員只回說部長沒受傷，只在觀察中，就轉身進入急診室。醫院方面也不便多作說明。王部分長臨時發生意外，也無法再參加第二場次的研討會。
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