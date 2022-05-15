台南+2474確診 即日起開放符合資格者預約第4劑疫苗
台南市今日新增2474名確診病例，今年累計確診個案2萬1179人，其中4078人已解除隔離，1萬7101人尚在隔離中，即日起「台南打疫苗」網頁版開放65歲以上符合資格民眾預約接種第2次追加劑，明天起施打。
市長黃偉哲指出，中央已宣布開放部分民眾優先接種「第4劑」的第2次追加劑，市府為便利民眾預約，「台南打疫苗」網頁版已經開放民眾預約第4劑。截至今天中午，尚有2萬多劑莫德納和5000劑高端供民眾預約第3、4劑。
衛生局長許以霖表示，為便利長照機構住民，全市長照機構將自行造冊，再由衛生局安排衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。為充分了解免疫不全及免疫力低下者身體情況，請18歲以上免疫不全及免疫力低下者先至原回診就醫的院所由原醫師評估可接種後，再由回診就醫的院所安排接種追加劑第2劑。
研考會主委戴偉峻說，考量使用者體驗，「台南打疫苗」自今年1 月改為透過網頁版（ https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ）預約，「台南打疫苗」LINE@官方帳號已在5月10日更名「台南快疫通」，並不影響民眾預約權益。民眾可以從「台南快疫通」LINE@官方帳號（ LINE ID：vaccine.tainan ）的置底選單快速進入疫苗接種網頁。
台南市3處社區篩檢站 (南區松柏育樂中心、新化體育公園、新營區營新醫院)持續開設至5月22日，疑似新冠肺炎症狀者攜帶身分證、健保卡，依分流時段前往篩檢站做鼻咽快篩；快篩陽性者，請持身分證、健保卡及密封好的快篩試劑，依分流時段PCR採檢。
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