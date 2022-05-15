嘉市+190確診 公布第4劑這62家醫院可打
嘉義市今新增確診190例，市府指出，目前輕症居家照護人數1407人，居隔1943人、解隔641人，市府衛生局指出，中央明天起開放施打第4劑（第2次追加劑），符合65歲以上或18歲以上免疫力低下者等，可到62家醫療院所預約接種。
市府衛生局表示，190例確診個案，包含12歲以下27例、12到64歲149例、65歲以上14例；其中84例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離採檢陽性、2例曾接觸外縣市確診者、86例因有症狀就醫採檢PCR陽性、18例無症狀自行快篩。
衛生局也說，中央宣布16日起，65歲以上長者、18歲以上免疫力低下，或洗腎患者、器官移植患者等，在第3劑間隔5個月後，可接種第4劑，可接種半劑量莫德納，或全劑量的BNT、高端，可至嘉市合約62家醫療院所預約接種，名單可查詢https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501
為提供6歲以下學齡前兒童優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童之待診時間，以及減少群聚，指揮中心請4大公立醫療體系開設「學齡前兒童就醫綠色通道」，目前嘉義市為台中榮總嘉義分院，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供相關評估、採檢與診療服務。
另，國中小學校長協會提案5月23日到6月5日暫停實體課程，市府教育處長林立生認為，目前還未決定是否附和，因停課必須顧慮面向多，已盤點包括線上課程如何教學評量、學期進度補救教學、疫情要發快篩劑、特教生等特殊個案關懷照顧等。
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