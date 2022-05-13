小黃運將斥王國材只顧台鐵 盼防疫補貼、增防疫計程車

台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會今日先後前往中央流行疫情指揮中心及交通部抗議。工會發言人李威爾指出，交通部長王國材最近忙於台鐵，卻疏於照顧其他產業的從業人員，疫情重創，使得包括計程車、遊覽車、客運等業者都撐不下去，他們都很需要交通部幫忙度過難關。

李威爾說，因為疫情影響，計程車司機的平均薪水低於原本的四分之一，很多司機一天在路上開了15、16小時，卻賺不到1500元，而這金額還沒扣除油錢跟貸款。

李威爾說，他知道王國材是願意做事的人，也感謝交通部在去年主動幫忙爭取司機的紓困補助，但最近交通部又不見了，也發現王國材都忙於台鐵，但他是「交通部長」不是「台鐵局長」，請站在部長的高度協助交通部主管的相關產業。

工會也向交通部提出兩項訴求，呼籲交通部超前部署，增加防疫計程車數量，因為染疫人數不斷上升，未來中重症病患有可能會越來越多，未來更需要防疫計程車，但防疫計程車的數量明顯不足；同時比照之前運輸業從業人員紓困補助，讓運輸業從業人員能生存下去。

交通部由路政司科長朱大慶出面接受工會陳情函。針對工會提出訴求，朱大慶說，去年曾發放每個月1萬的防疫紓困補助給計程車司機，共計約4個月，目前則是每天提供約15元的防疫物資補貼給計程車司機。至於是否會增加防疫計程車數量？朱大慶則說，公路總局有跟地方政府建立政策協調平台，未來如有需調會跟地方政府協調增加量能。