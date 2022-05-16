北市衛生局攜手永悅健康 一同與中小企業打造健康職場

根據WHO統計，員工每天超過1/3以上的時間在職場，扣除睡眠時間後，能為自己生活打理的時間相對更少，為了其他私人因素如照顧家人、經濟壓力，更是將自己的健康擺在最後順位，往往忽略了健康才是最重要的根本。

永悅健康專業服務 聚焦職場健康問題

許多先進國家自1970年代起即逐漸發展職場健康概念，透過職場健康促進服務把關每位員工的身心健康。為持續營造健康職場支持性環境，臺北市衛生局配合衛生福利部國民健康署職場健康政策及勞動部職業安全衛生法施行，結合專業團體走入職場，瞭解臺北市中小企業職場健康推動現況，導入職場健康促進輔導方案，提升職場健康及員工自主健康管理，並逐步協助職場建立完善健康促進推動計畫。

因應疫情變化及全球職場健康發展趨勢，今年度與H2U永悅健康攜手合作，透過大數據的分析，發現企業職場健康問題多為飲食不均衡、身體活動不足、肌肉骨骼傷病、工作心理壓力與職場友善問題等議題，並協助中小型企業因人力短缺、資源不足等困境，一同協力提升員工健康。

疫情尚未爆發前，舉辦路跑活動促進企業身體活動。 圖／永悅健康提供

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疫情尚未爆發前，舉辦淨灘活動提升員工社會參與率與企業能見度。 圖／永悅健康提供

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疫情衝擊也無法影響企業守護員工身心健康之用心，透過遠端視訊方式辦理健康促進講座「過年大餐如何吃，才能健康又美味」。 圖／永悅健康提供

健康職場認證、績優職場選拔 助企業提升能見度

依據衛生福利部國民健康署研究統計顯示，企業提供職場健康促進服務後，可減少28%病假缺勤、26%醫療費用、30%員工傷殘賠償，節省下來的支出是職場健康促進推動成本的6倍。所以國民健康署在2007年透過「健康職場認證」、「績優建康職場評選」機制，輔導企業系統性地評估其場域之健康問題、設定解決問題的優先順序、導入相關推動計畫方案、設定績效量測方式進行評值與改善，帶領企業共同打造職場健康環境。

隨著近年科技產品發達、資訊普及化，勞工不只更加注重工作權益，對於工作環境與身心健康的關聯性也更有概念，求職或轉換工作不再只考量薪水及升遷制度，工作環境的安全或舒適、職場氛圍、員工健康及福利、企業願景與政策是否融入職場健康概念、職場健康認證或績優職場，也成為新鮮人及求職者的考量要點。

透過專業團隊現場指導，提升員工健康知能。 圖／永悅健康提供

顧及員工身心健康，企業滿意度大大提升！ 圖／永悅健康提供

H2U加值免費服務資源 讓中小型企業推動職場健康促進更有力

職場健康逐漸受到員工重視，今年更因應〈勞工健康保護規則〉修訂，規定50-99人之小型職場且具有特別危害健康作業之企業須聘請勞工健康醫護人員至少每月一次進行職場健康服務。考量小型企業資源有限，加上每月2小時的臨場健康服務之服務量能低，為維護其職場健康品質，北市衛生局與永悅健康攜手共同合作推動職場健康促進計畫，提供臺北市企業（尤其是50-99人之小型企業）完全免費的職場健康服務資源，包括健康數據分析、工作環境潛在危害評估、健康促進講座、輔導申請健康職場認證與績優等，永悅健康更免費加值提供H2U APP職場健康管理平台，透過數位平台提升員工健康服務效率、幫助員工健康管理，更協助企業落實ESG政策，與企業一同肩負企業社會責任。

即日起至5月30日(一)止完成「職場健康促進表現計分表」的小型企業更能加碼獲得超商購物抵用金，而職場健康促進服務資源申請時間則於即日起至10月31日(一)止，名額有限，敬請把握機會。有關本服務資訊，請逕洽永悅健康。臺北市政府與您一同攜手打造健康職場！

永悅健康

聯絡電話：0800-626-666#2

活動網站：https://www.h2u.com.tw/health_tp