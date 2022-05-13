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鏡電視將上架有線電視86台 中嘉已送件NCC

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
鏡電視日前舉行開播典禮，最快五月底會在有線電視上架，頻道預計落在八十六台。記者曾吉松攝影／報系資料照
鏡電視日前舉行開播典禮，最快五月底會在有線電視上架，頻道預計落在八十六台。記者曾吉松攝影／報系資料照

鏡電視高層人士及取得執照風波仍於餘波盪漾，但鏡電視新聞台繼5月8日在中華電信MOD的508台開播後，也將登上有線電視，全台最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉已經向主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）遞件申請，安排鏡電視新聞台上架86台。

鏡電視表示，目前靜待主管機管審議中。

鏡電視是近十年來NCC首次釋出的新聞頻道執照，也是近十年首次成立的新聞台，因此取得頻道、開播，以及在哪個平台播出都備受外界關注。

5月6日鏡電視舉行鏡電視新聞台開播典禮，並宣布在中華電信MOD上架，在508台開播。而在MOD之外，鏡電視也積極爭取在有線電視上架，日前鏡電視董事長鄭優就表示，希望5月底前可以順利在有線電視上架。

不過有線電視48台到58台新聞頻道黃金頻位一位難求，鏡電視規劃先求有（位置），再求好（位置）。

近期鏡電視已經與中嘉完成協議，據了解，鏡電視採取支付費用的方式，在86台上架，未來也將持續爭取與凱擘、台媒、TBC及台數科等各家系統上架，更期盼可以定頻86台，雖然不在黃金頻位，但一旦完成定頻86台，可收視用戶提升，對廣告收入也可望有一定幫助。

有線電視業者表示，80台以前頻位都有區塊化問題，新聞頻道黃金頻位就那麼幾個，如果要擴大新聞區塊，勢必得協調購物台移開，需付出相當高的代價，因此如果鏡電視認為自己內容優質，不管位置在哪邊，觀眾自然會選擇觀看。

有線電視 中華電信 台開

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