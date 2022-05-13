電視台累了嗎？陳建仁變「美副總統」、黃珊珊成「黃篩篩」

華視新聞日前出包風波才剛落幕，又被眼尖觀眾發現字幕凸槌，將前副總統陳建仁打成了「美副總統」。無獨有偶，台北市副市長黃珊珊也被三立新聞打錯名字，在跑馬燈上成了「黃篩篩」。

黃珊珊分享朋友傳給她的烏龍翻拍照片，自嘲：「讓篩篩我笑了出來，最近疫情期間工作量一定很大，感謝許多媒體朋友的關心，辛苦大家了。」​她除了報平安，也向民眾信心喊話，大方接受網友留言「今天篩篩了嗎」。

三立電視台表示，新聞部發生編輯台打字錯誤，把黃珊珊副市長名字誤植為黃篩篩，三立新聞台立刻發現錯誤下架該不當字眼，並立刻展開內部調查與補救措施如下：1、快訊跑馬更正訊息。2、於事件發生後下一節1300整點新聞，由黃倩萍主播口播更正啟示。3、該操作不當之編輯人員也已經送懲處。4、編輯台主管也再次嚴厲告誡同仁，強化內部教育訓練。5、三立新聞台已於今日下午向黃珊珊副市長表達最高歉意。

至於網友爆料華視將陳建仁的頭銜打成「美副總統」也是確有其事，華視對此回應，該疏失為國際中心編譯誤植，失誤發現後已立即更正，並於官網致歉勘誤。