台中推廣閱讀有成！全國閱讀績優評選，獲獎全國居冠！

東峰國中推廣閱讀活動，舉辦「老大陪你聊電影」。 圖／臺中市政府 提供

台中市推廣閱讀開花結果，教育部評選111年全國閱讀績優學校結果出爐，台中市一舉拿到18個獎項，全國居冠，東峰國中與瑞井、上安、軍功國小獲得「閱讀磐石學校獎」，還有7名國中、小教師獲「閱讀推手個人獎」、7團體獲得「閱讀推手團體獎」。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕重視推廣閱讀教育，台中率全國之先，成立閱讀教育輔導團，協助教師規劃活動、經營圖書館，並定期開會研擬推動方針，全國閱讀評選成績亮眼，這是大家共同努力成果。

東峰國中團隊。 圖／臺中市政府 提供

獲得「閱讀磐石學校獎」的東峰國中校長羅國俊說，學校位於東區昔日知名的黑手堀鐵工廠聚落，閱讀課程從在地出發，發展出｢跨閱黑手堀，悅讀啟視界」閱讀方案，以數位載具開發閱讀行動學習課程。

瑞井國小團隊。 圖／臺中市政府 提供

同樣獲獎的大肚區瑞井國小校長曾偉銘說，學校集合在地文史，以「挑一擔瑞井水 閱一冊紅土香」方案，建構專屬瑞井閱讀的架構與學習脈絡，孩子透過閱讀學習探究反思、分組合作與創作表達。

瑞井國小校內志工推動閱讀增能研習。 圖／臺中市政府 提供

西屯區上安國小校長陳華玲表示，帶領學生發展出5大閱讀主題課程，以及多樣化閱讀活動，使學生找到學習興趣與成就。

上安國小團隊。 圖／臺中市政府 提供

上安國小舉辦書可夢獵書大師課程。 圖／臺中市政府 提供

北屯區軍功國小校長林淑玲說，她訂定「閱來悅愛你」結合品德與閱讀的校本課程，加上學校特有的「藝術花園」、「創思教育」，發展出「品閱新森活．軍功有藝思」閱讀深耕課程。

軍功國小團隊。 圖／臺中市政府 提供

教育局指出，除學校表現優異，有7名教師發揮專業與創意，推動閱讀不遺餘力，也獲得閱讀推手個人獎，分別為北屯區北屯國小老師洪淑芬、大雅區文雅國小主任楊鴻銘、北區立人國小主任簡鳳瑩、清水區大楊國小老師邱怡菁、外埔區外埔國小老師柳禎佑、豐原區葫蘆墩國小老師方子華、霧峰區僑榮國小老師鍾麗文。

軍功國小向新生進行閱讀推廣，舉辦「為愛朗讀」活動。 圖／臺中市政府 提供

教育局表示，閱讀教育能成功推廣，志工團體功不可沒，台中有多個團體獲「閱讀推手團體獎」，分別是西屯區東海國小愛閱志工團隊、大甲區德化國小志工隊、南屯區大墩國小綠光仙子志工團隊、北屯區仁美國小綠丁故事志工團隊、市立圖書館烏日分館、市立圖書館葫蘆墩分館、明道中學PTA愛心家長工作大隊等，都是令人欽佩的閱讀推手。

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