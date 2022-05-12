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多種本土語言瀕危 政院斥300億保存

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
行政院12日通過「推動國家語言整體發展方案」，盼能推動國內本土語言的多元發展。（網路截圖）
行政院12日通過「推動國家語言整體發展方案」，盼能推動國內本土語言的多元發展。（網路截圖）

「絕對不會把英文當作官方語言！」行政院12日通過「推動國家語言整體發展方案」，發言人羅秉成指出，台灣國家語言包括所有在地語言，絕對不會獨尊一語或雙語；文化部人文與出版司司長劉瑩芳亦說，已向行政院爭取5年300億元經費，將透過訪談耆老、辦理語言認證、推廣活動等方式，全面性推動語言保存。

在地語言瀕危

劉瑩芳指出，臺灣是擁有多元語言文化的國家，但因為嚴重的世代斷層，目前除華語外，台語、原住民語、客語與臺灣手語等語言，都面臨危機。文化部提出「國家語言整體發展方案」，未來台語、馬祖語、台灣手語傳承與復振業務，都將由文化部主責，與教育部分工推動。

她說，未來將規劃「加強語料保存」、「標準化書寫系統」、「強化教學資源」、「辦理語言認證」、「營造友善環境」、「擴增推廣活動數量及規模」、「輔助資源」等七大執行策略。劉瑩芳舉例說，「語料保存」將以錄影或錄音方式訪談耆老及專業人士，完備各語語料庫；加強推廣全民參加認證考試，優化各語言的題庫，以增加師資培育的來源。

此外，社會擴大將辦理本土語言的藝文競賽、營隊等活動，並與民間合作發展有聲書、動漫、遊戲等多元跨領域應用內容；同時，將加強推動本土語言師資培育、教學、推動沉浸式幼兒園、完備各語直播共學平台等。劉瑩芳說，期待「年輕人都願意說、能夠說」，推動整體國家語言的學習，讓台灣成為「以說母語為榮」的社會。

不會獨尊英語

有記者提問，過去曾有台灣應接軌國際，成為雙語國家的呼聲，請問現在還這樣的想法嗎？羅秉成回答說，台灣絕對不會獨尊一語或雙語，但會採「普遍提升英文能力」與「全面推廣國家語言」的雙主軸方向。

羅秉成說，除華語外，本土語言面臨不同程度傳承危機，所以行政院成立「推動國家語言會報」，但為了讓有英文需用的民眾能夠滿足與國際交流的需求，仍會持續推行英文教育，但英文在我們的政策裡面不會是官方語言，也不會要求學校的課程都要成為「雙語教育」。

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國家語言 行政院 本土語

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