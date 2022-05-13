臺中臺灣大道捕獲野生恐龍，恐龍迷快衝

科博館站體外恐龍彩繪。 圖／臺中市政府新聞局 提供

臺中精華地段臺灣大道上，最近出現了三角龍、暴龍等6隻恐龍彩繪，成為許多恐龍迷拍照打卡的熱點，臺中市長盧秀燕表示，台灣大道公車專用道「科博館站」雙向2座站體彩繪6隻恐龍，將成為全台最熱門的候車亭，也提醒搭車的民眾不要為了看恐龍彩繪而錯過公車。

臺中市政府交通局鼓勵社會各界參與公共事務，結合外界力量共同維護公共設施，自2020年推動候車亭認養計畫，今年首度邀請國立自然科學博物館認養臺灣大道公車專用道「科博館站」雙向2座站體，站體內外結合侏儸紀史前風格，帶領民眾走進科學人文的世界且為台灣大道增添新氣象。

專用道候車亭認養簽約儀式。 圖／臺中市政府新聞局 提供

臺中市長盧秀燕提到，為有效活化公車候車亭及專用道站體，近年開放優質機關、企業認養，感謝科博館及館長焦傳金率領團隊將科博館最具象徵的「恐龍」設計在2座站體外觀上，其中1座站體內搭配浩瀚星雲彩繪，另1座則搭配原生特有種植物意象，歡迎大小朋友來探索參觀。

臺中市交通局表示，臺灣大道專用道每日運量達7萬人次，而科博館站點位於台灣大道精華地段，每日候車約有2千多人，為重要的大眾運輸候車節點，附近有金典酒店、廣三SOGO百貨、勤美綠園道、國立自然科學博物館及植物園等商圈、藝文及觀光精華區域，科博館以其著名意象打造煥然一新的站體風貌，能感受到科博館氛圍，提升民眾公車候車環境也創造特色市容。

科博館站體內夜間意象。 圖／臺中市政府新聞局 提供

交通局補充，為提升公共設施維護量能，提升中市公共運輸搭乘環境多元性，市府持續推動開放候車亭認養計畫，由認養單位結合地方特色，為候車環境注入新活力，並訂定「公車招呼站公共設施認養作業要點」，認養單位可自行指定認養公車招呼站地點，認養時間可彈性選擇認養1到5年，並可設置相關認養牌面、廣告、裝置藝術等，以提升候車環境，詳細申請認養相關規定可上交通局官網查詢(https://is.gd/20YPRx)，歡迎各界申請。

(臺中市政府新聞局 廣告)