古城獻藝雲端寄情線上演出 府中雙城文化併發

文 / 新北市政府文化局 提供

「古城獻藝」線上節目首段演出由「振宗藝術團」重磅開演。 圖／新北市政府文化局 提供
「古城獻藝」線上節目首段演出由「振宗藝術團」重磅開演。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局主辦2022府中雙城「閱讀新北1001頁」活動，原訂規畫於4月23日結合媽祖誕辰（農曆3月23日）在地文化慶典，在板橋慈惠宮前進行「古城獻藝」開幕展演，為擴大觀賞群眾，可以不受地域限制共同欣賞演出，特別將節目轉型為線上，分別於5月15日及5月21日播映。

板橋慈惠宮所在的府中路，連接枋橋古城至城外的主要道路，過去有板橋舊車站、臺北縣政府，而且鄰近板橋國小與板橋高中，是新北市的施政與文教核心以及交通重鎮。如今，雖然交通樞鈕轉移，但慈惠宮、接雲寺仍香火鼎盛，是百年來在地居民的心靈寄託，府中一帶保留的古城風情和便捷熱鬧的現代生活環境，累績了世世代代文史底蘊。現今府中雙城「東西向的縣民大道」綠帶通廊軸線，和「南北向的重慶路及北門街」人本步行街道軸線，同樣匯聚在府中路上，帶動更豐富多元的生活型態。

「身聲擊樂團」《無所不擊》則以常見的鍋碗瓢盆融合肢體擊樂，展現多元文化的奔放生。 圖／新北市政府文化局 提供
「身聲擊樂團」《無所不擊》則以常見的鍋碗瓢盆融合肢體擊樂，展現多元文化的奔放生。 圖／新北市政府文化局 提供

「身聲擊樂團」帶來自然樂活好聽好玩的輕快節奏。 圖／新北市政府文化局 提供
「身聲擊樂團」帶來自然樂活好聽好玩的輕快節奏。 圖／新北市政府文化局 提供

「古城獻藝」線上節目重現了原定在府中路進行的完整表演內容，一系列演出重新詮釋傳統祭典文化，結合枋橋文史與常民生活，呼應媽祖對府中的溫柔守候。首段演出由全臺首創女性八家將「振宗藝術團」重磅開演，將傳統家將陣容，揉合舞蹈武術元素，展現既創新又氣勢非凡的風範。接著「身聲擊樂團」《無所不擊》則以常見的鍋碗瓢盆融合肢體擊樂，展現多元文化的奔放生活能量。末段「莫比斯圓環公社」隆重鉅獻《媽祖，府中情》，以社區環境為創作關懷主軸，透過舞蹈、鼓聲、吟唱堆疊出一代代的人與土地共生意象，匯聚現代人的美好城市願景期盼。

「莫比斯圓環創作公社」吟唱匯聚現代人的願望。 圖／新北市政府文化局 提供
「莫比斯圓環創作公社」吟唱匯聚現代人的願望。 圖／新北市政府文化局 提供

5月15日（日）「古城獻藝」線上專場節目將於19:30-21:00在新北市文化局臉書直播，此外特別提供給搶先報名線上專場的80位民眾，獨家限量「含情茉茉」茉莉花啤酒，邀請大家於美好月圓夜一同開瓶，線上共同暢飲，回憶板橋昔日茉莉花香，還能抽好禮。5月21日（六）19:30起，將於新北市文化局臉書重播表演節目24小時，至5月22日（日）19:30止。期待大家把握機會，一同匯聚在線上觀賞演出，節目播放同時還可以留言抽回饋好禮！

「古城獻藝」線上專場節目提供搶先報名的80位民眾「含情茉茉紀念啤酒」，邀請大家一同。 圖／新北市政府文化局 提供
「古城獻藝」線上專場節目提供搶先報名的80位民眾「含情茉茉紀念啤酒」，邀請大家一同。 圖／新北市政府文化局 提供

專場節目報名：https://www.accupass.com/event/2205050959181594737250
追蹤更多活動資訊(府中雙城臉書)：https://www.facebook.com/fuzhonglife
府中雙城主題網站：https://fuzhong-life.com.tw/
新北市文化局臉書：https://www.facebook.com/e7summer

(新北市政府文化局 廣告)

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