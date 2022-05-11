揭台灣人權陰暗角落 聯合報系入圍SOPA卓越新聞獎

台北市副市長黃珊珊今天上午快篩陽性，還要等PCR結果，黃珊珊剛也在臉書表示「我也快篩陽、別慌！」。黃自嘲，「今天我也快篩陽，做防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了，我很想知道，它到底是怎樣主宰了世界！」市長柯文哲也即刻使用快篩，結果為陰。

2022-05-11 12:20