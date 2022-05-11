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揭台灣人權陰暗角落 聯合報系入圍SOPA卓越新聞獎
亞洲出版業協會（SOPA）公布「2022年度卓越新聞獎」入圍名單，聯合報系以《國境擱淺者》系列專題，入圍「卓越人權報導獎」，在亞洲各國媒體作品中脫穎而出，獲得評審肯定。最終得獎名單將在6月16日揭曉。
由新媒體中心數位製作人林奐成等人撰稿製作的《國境擱淺者》，耗費數個月貼身採訪滯留在台無法回家的無國籍孩童、受虐待剝削的遠洋漁工，以及受到疫情影響，無法轉換雇主的菲律賓工廠移工，並製作多媒體網頁，揭露台灣不為人知的角落裡，人權遭到漠視的群體，盼望喚起社會關注。完整報導連結：https://reurl.cc/LmNaN4。
亞洲出版業協會「卓越新聞獎」創立於1999年，有「亞洲普立茲獎」之稱，被公認為亞太地區最具影響力的新聞獎項，旨在表彰傳統媒體以及新媒體中的優秀作品。完整入圍名單：https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/
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