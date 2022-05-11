擦亮技職農教！張淑芬的第一線溫度 攪動偏鄉教育新希望

從一株手掌大小的香檳茸，到一座印上「希望工程」貨櫃屋，最後一氣呵成的通路行銷，為推廣農業的雲林縣及北港農工，串起「青年根留家鄉」新希望。

最初起點，是台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，為改善偏鄉學生的多元發展及就業未來，讓北港農工的高職學生，栽種高經濟作物的香檳茸，搭配遮風避雨的貨櫃屋，「務農不再靠天吃飯、農業真的可以賺錢」。

偏鄉教育、農業困境，一次完美的翻轉，原來，台灣的偏鄉地區，不再是「希望」到不了的地方。

「給孩子們一技之長，找到真心喜歡的工作！」這個務實又溫暖的想法，是台積電慈善基金會董事長張淑芬心裡話，這位「永遠走第一線的董事長」，讓兼具希望與創新的育才點子，不再僅止於紙上談兵，更是翻轉偏鄉教育的契機。

高經濟作物香檳茸飄香 也是翻轉務農低收的想像

位於雲林縣的北港農工，是台積電的偏鄉「技職培力計畫」種子學校，近期校園內出現醒目的貨櫃屋，櫃內是一箱又一箱高經濟作物香檳茸，除了萃取液可變保健食品，烹調後香氣四溢，如今這股「飄香」，更多一點翻轉偏鄉教育的想像。

台積電慈善基金會、樂活生技、雲林縣政府的三方合作，提供冷凍貨櫃、62箱菌種及技術指導，並交由北港農工農場經營科26名學生們，進行栽種香檳茸的實作課程。

台積電慈善基金會、樂活生技、雲林縣政府的三方合作，讓北港農工的學生們進行栽種香檳茸的實作課程。 攝影／方冠博

指導老師之一的北港農工實習組長王淑美提到，過程中，必須學習冷凍櫃控溫、環境溼度觀察及調查，也得採收、分級等，並環境調控技術，讓學生透過手機可操作相關設定，掌握栽種情形。

師生們一開始的緊張摸索，到現在的高育成率，香檳茸歡喜收成後，就以契作方式，交付樂活生技，送往五星級飯店、生技中心等，讓學生們接觸精緻農業的發展模式、學習培育繁殖的專業技術，進一步提升自我信心與職涯發展，栽種香檳茸的報酬，樂活生技也將回饋給學校，繼續培力人才。

緩解高教失衡 留住偏鄉專業人才

清明連假前夕，當許多人沉浸準備放假的喜悅時，張淑芬與台積電慈善基金會同仁們，搭乘早班高鐵前往雲林，有別於同班高鐵上絕大多數乘客的提早返鄉心情，這是他們一趟學習與扎實的公益之旅。

剛出高鐵站，眾人就趕往縣府，偏鄉「技職培力計畫」記者會才告一段落，又奔赴在地鄰里考察教育資源，「這件事幫忙記下來，我們帶回去看怎麼處理！」張淑芬時不時提醒同仁，一刻也閒不下來。

清明連假前夕，台積電慈善基金會董事長張淑芬首度來到雲林，觀摩偏鄉「技職培力計畫」成果。 攝影／彭宸諄

把「教育」串接就業，以終為始的培訓方式確實很需要。根據主計處資料，2021年台灣總缺工24.8萬人，創近年新高，已讓台灣企業深刻感受「人才荒」危機，即將從學校畢業、進入職場的學生，將是關鍵戰力，但高職學生一窩蜂奔向大學，對部分同學卻是失去了謀生的武器（技術）。

另一方面，偏鄉的教育資源短缺，產業的競爭力須強化，讓台積電催生的偏鄉「技職培力計畫」，與政府及企業夥伴合作，協助偏鄉的高職學生及早接觸市場，可謂「翻轉偏鄉教育、提升產業競爭、補齊缺工困境」三位一體新點子。

永遠走第一線的董事長 讓孩子不善學科也有一片天

「孩子不一定要很會唸書，也不一定要讀懂ABCD，但應該找到自己的天賦特質。」看過最頂級的菁英教育，也看到最匱乏的偏鄉教育，踏遍台灣各縣市的張淑芬觀察，不擅長「學科」的學生，即便選擇技職教育，又不一定能跟產業順利對接。

張淑芬提到，走在第一線，看到偏鄉與城市的「真實」距離，孩子出了社會，因為競爭沒有自信，變成無法回頭的惡性循環，「站在孩子的立場，他們需要什麼？」這才是關鍵，所以要先培養孩子一技之長，然後靠自己的技術獲得報酬，這樣不僅翻轉貧窮，更重要的是獲得被需要的尊嚴。

堅持走在第一線，才能看見社會需要，張淑芬在台積電慈善基金會志工眼裡，是「永續走第一線的董事長」。 攝影／彭宸諄

被問到是喜歡幫助別人？還是熱愛打抱不平？張淑芬揮揮手、面露微笑的說，之前參觀同仁籌辦的科普實驗，有位小女孩低頭認真操作，還時不時一邊解釋給她聽，在希望與童趣交會一瞬間，「我們的努力，是值得也有意義」。

在台積電慈善基金會志工的眼中，這位「永遠走第一線的董事長」，有決策者的觀點，也有志工的細膩；「你坐在辦公室裡，只是看報表、簽簽字，但走到最前面，你是心貼心，知道真實的需求是什麼！」張淑芬眼神發亮的說。

學科之外的教育第二春 開啟百工百業職涯新視野

事實上，台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，已持續開花結果，去年率先攜手大金空調、HAPPY HAIR快樂髮型，邀請志同道合的企業夥伴，截至去年底，就至少78位高職學生完成培訓、18位同學獲得工作機會。

又為引領偏鄉學生的職涯探索與適性發展，台積電慈善基金會與104人力銀行合作，邀請104種不同職業的工作者拍攝「職人Vlog」影片，介紹各行業樣貌，並搭配興趣「何倫碼測驗」，激勵偏鄉學生未來的就業想像，不再受限於原來視野。

台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，已持續開花結果，鼓勵高職的學生們，畢業後也可先就業磨練技術，再繼續在職進修。 攝影／方冠博

現在偏鄉「技職培力計畫」跨入雲林，與樂活生技、北港農工攜手，擦亮技職農教，雲林縣教育處長邱孝文相當肯定，他說當即將畢業或已經畢業的高職學生，透過學習一個新技能，找到就業的方向，是讓孩子「找到對的位置」。

盼與更多企業持續接棒 打造社會「善的循環」

從機械、美髮領域，擴及到農業專長，在台灣大量缺工、期待教育翻轉的時刻，台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，揭開全新的想像，也回應聯合國永續發展SDGs第4項「優良教育」，協力促進永續願景。

不過，開創全新機制的同時，也展現「台積電的智慧」。張淑芬提到，每個孩子的天生興趣、學習能力都不一樣，檢視每個孩子教育程度，再劃分適合教材與進度，整個過程中，台積電也在學習與成長。

台積電也正號召半導體產業的廠商，共同來做職務重組，提供高職學歷即能勝任的工作，讓高職畢業生即可投入就業市場，獲得改善經濟條件，如未來需要進修，可用在職進修方式進行，保有技術專業能力以發揮人力最大價值。

將來，台灣會有越來越多專業人才，更令人感到振奮的是，行行皆能出狀元，並獲取謀生報酬；尤其，台積電的偏鄉「技職培力計畫」，提供弱勢學生的培訓皆不收取任何費用，唯一希望他們把這份關心與愛，回饋給在地其他弱勢機構，如同張淑芬一再期盼的願景理想，為社會建構「善的循環」。