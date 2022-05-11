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碳費減碳力道太弱 民眾黨籲應徵碳稅

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「2006年財政部就提出《能源稅條例》草案，台灣碳費卻延至2024年才開徵，無法跟上世界減碳潮流！」民眾黨立委蔡壁如、張其祿與環團11日召開記者會說，碳稅比起碳費更有強制力，政府應該修法，提早將碳稅入法，並儘速將碳稅直接納入《氣候變遷因應法》。

課碳稅才能落實轉型

蔡壁如表示，財政部2006年提出碳稅版本後，碳稅早已成為跨黨派高度共識，國民黨2009年、2015年兩次全國能源會議，都決議推出碳稅，民進黨《能源轉型白皮書》也說，2020年完成碳稅推動及配套規劃，但卻不聞樓梯響。執政黨號稱經濟成長創新高，卻不敢對碳排大戶動刀。

「碳稅也具備經常性、強制性、無償性等特點，比起碳費對減碳力道較強。」張其祿分析，碳稅屬「經濟誘因型」政策工具，當企業和家戶花在減碳費用比碳稅還要便宜時，便有誘因主動減少碳排放量，在行政上將原有稅收體制納入碳稅即可，目前也已有29個以上國家已經或計劃實施碳稅。

應納入氣候因應法

中研院經濟所兼任研究員蕭代基則說，自2006年以來，財政部及多位立委都提出能源稅（含碳稅）條例草案，既有研究成果、版本草案已足夠，不需要再花費數年時間去「審慎評估碳稅推動的必要性」或如何課徵碳稅。他建議，氣候變遷法有關碳稅與碳邊境稅的條文，不能授權主管機關「另訂之」，否則恐危害人民權利。

環境權保障基金會研究員倪茂庭強調，如果非要徵收碳費，規範設計上即應強化污染者付費與公正轉型並落實於以下：（1）費率訂定上，應成立碳費審議會、（2）碳費收入的紅利應排除企業優先分配的保障、（3）碳費制度管考，則應每年提出「年度碳費收取執行績效報告」，供外界審閱。

不要再拖延

因此，他們希望財政部儘速推出延宕近20年的碳稅版本，並納入《氣候變遷因應法》，才能讓台灣跟上歐盟等國家減碳的步伐。張其祿建議政府參考新加坡，該國「低碳未來減緩計畫」即以碳稅為核心進行社會減碳轉型，並提供企業配套機制；政府須立即進行碳稅規劃、先行部署，而非持續停留在評估階段。

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減碳 氣候變遷 張其祿

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