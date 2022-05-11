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「我也快篩陽別慌！」黃珊珊自嘲：敵人終於見面了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今早快篩陽性，她也不忘在臉書自嘲，「防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了。」圖／北市府提供
黃珊珊今早快篩陽性，她也不忘在臉書自嘲，「防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了。」圖／北市府提供

台北市預估下周疫情洪峰將至，不過卻在抗疫高峰前夕，台北市副市長黃珊珊今天上午快篩陽性，還要等PCR結果，黃珊珊剛也在臉書表示「我也快篩陽、別慌！」

她說，有點喉嚨痛，早上起來就覺得怪怪的，所以快篩，出現了兩條線，「這也是可以預期的事，因為，我早已經有心理準備」。

黃珊珊也說，「今天快篩陽了，應該是這兩天被感染的吧，希望母親節去看媽媽時沒有傳染給媽媽，還好當時我不敢拿下口罩，以免影響媽媽健康。」

黃珊珊剛在臉書表示，今天早上，她先上線開市長室會議、線上防疫會議，開完線上會議，再請秘書把她的車開來家，把鑰匙丟在門口，再開車去做採檢，接下來就回家隔離七天，「反正我已經很習慣居家辦公和線上會議，這七天，一樣繼續嗡嗡嗡！」

黃也不忘自嘲，「今天我也快篩陽，做防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了，我很想知道，它到底是怎樣主宰了世界！」

黃珊珊說，這兩個星期她都在各大採檢站工作，從北士科到忠孝、仁愛、三總急門診、婦幼醫院親子急門診、木柵機廠防疫急門診，籌備各個急門診，很趕、很急，而在場的都是快篩陽性的排隊民眾，「民眾都很心慌，我的任務就是讓他們不要緊張，讓大家都可以快一點採檢PCR，快一點拿到藥回家休息靜養。」

黃提到，這兩個星期，她看到焦慮的媽媽抱著孩子在急門診排隊、看到很多年輕人、也有很多上班族，爆發的疫情讓人難受，急門診爆棚，民眾焦慮，每天的確診數字都是實實在在的一個人，甚至影響一個家庭，在疫情之下，「讓人民免於恐懼，是我們的責任！」

儘管快篩陽性，黃珊珊也不忘今天木柵機廠防疫急門診正式上線，黃說，這個篩檢站每天可以增加8百個名額，台北市南區的朋友可以有一個快速方便的採檢場域，要感謝萬芳醫院驚人的效率與良好的紀律，速度超快，令人敬佩！市政府會盡量協調各大醫院開設急門診，希望大家都可以免於恐懼！

她也不忘再度宣導，快篩陽第一件事，就是不要搭大眾運輸，可以自駕或步行到各大醫院急門診去採檢PCR，順便拿藥回家，好好靜養七天，不用採檢就可解隔。

隔離期間，如果有不舒服，可以打電話到區級關懷中心、或者直接打到聯合醫院或合格診所的視訊醫療，最重要的是，如果有緊急狀況，還是要打119。

黃珊珊說，靜下來思考，洪峰將至，台北市的醫療量能是最後一道防線，這七天，她雖然被隔離，但是每天還是會上線開會，每天晚上跟區級關懷中心的檢討會報也不會停止，一起守護台北，「拜科技之賜，我也成功數位轉型！」

抗疫高峰前夕，台北市副市長黃珊珊今天上午快篩陽性，還要等PCR結果，黃珊珊剛也在臉書表示「我也快篩陽、別慌！」圖／引用自黃珊珊臉書
抗疫高峰前夕，台北市副市長黃珊珊今天上午快篩陽性，還要等PCR結果，黃珊珊剛也在臉書表示「我也快篩陽、別慌！」圖／引用自黃珊珊臉書

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