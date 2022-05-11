衛福部號召社區醫院增開專責病房 確診採「原地收治」

國內本土確昨突破5萬例，尤其北北基桃醫療量能緊繃，空床僅剩3至4成，衛福部昨與各級醫院開會，希望社區醫院加入開設專責病房行列，未來若有住院患者後續確診，地區醫院採「就地收治」方式直接收治。

南部某醫院護理師反應，受限法規無法拒絕病人接受醫療的權利，即便收治患者數已超標，仍然無法拒絕收病人，確診數暴增院內必須把量「硬扛下來」，導致專責病房爆滿，還得借用其他非專責單位病床，院內感控早已亮紅燈，且中央還要各醫院再開專責病房，速度早跟不上現行狀況。

據了解，衛福部希望各層級醫院能拿出一定比例做專責病房，像是500床以上醫院，開出2成專責為原則、3成為目標；200至500床醫院，需開出1成做專責；至於200床以下醫院，則採量力而為，視各醫院需求來開設專責病房。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，會議中與各醫院開會交換意見，包括病房開設、人力調度、津貼補償等，希望社區中小型醫院加入開設專責病房，收治自己本來已在照顧、後續確診的病人。也會考慮醫護人力、感控措施，因應疫情升溫做出必要調整，以免無法進行醫療照護工作。

目前國內醫療量能，全國專責及負壓病床總共10784床，空床數5816床，空床率53.9%。指揮官陳時中坦言，北北基桃較為吃緊，剩下3至4成，比中南部其他地區相對低。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，過去專責病房屬於集中管理，例如醫院某樓層、某病房全皆為專責病房，若有內外婦兒等其他科別的患者確診，都會往專責醫院送。因應確診數增加，若住院期間驗出確診，未來盡量以就地收治，像是產婦若再社區醫院待產，確診就原地收治。

朱益宏說，社區醫院原地收治住院且確診患者，前提是在輕症、無症狀情況，如慢性病診治、闌尾炎手術或超音波檢查等，若病情有變化，可能轉為中重症情況，超過地區醫院能處理範圍，需要用到加護病房情況時，會請縣市衛生局、中央協調轉診到區域醫院或醫學中心。

「原地收治」確診患者，是否代表病房需符合感控條件？朱益宏說，過去在清零觀念下，專責病房要求嚴格，有許多感控設置，包括中間過度區、洗手設備、通風設備、獨立空調、負壓等，對地區醫院來說的確是較嚴格要求，雖然會議並未有結論，但尊重中央最後決議。

朱益宏指出，社區醫院除了調查開設專責病房意願，也將調查各醫院開設防疫門診意願，中央屆時也會配送抗病毒口服藥物到門診定點，提供輕症、符合資格的確診患者可以投藥；此外社區醫院也有共識投入社區採檢站、視訊門診等，也呼籲民眾可就近到診所、社區醫院就醫，都可以得到好的治療。