重修舊好！中市老舊街區活化整修補助開跑

為了活化台中火車站周邊老舊街區，促進街區活化再生，臺中市政府都市發展局編列2,000萬元預算，補助建物本體及外部環境改善與室內裝修，維持該區老舊街屋外部景觀、建築立面的樣式，並改善室內裝修與設計，秉持著「修舊如舊」與「重修舊好」的改造精神，保存原有建築風貌特色，活化老屋使用機能，促進街區產業經濟再生。

位於台中市中山路的「銀都西服」有70餘年的歷史，透過107年度的台中市老舊街區活化整修補助，重現風華（上圖為整修前，下圖為整修後）。 圖／台中市政府 提供

都發局說明，申請補助項目及金額包括兩種類型，補助經費共2,000萬元，用完即止，歡迎民眾申請：第一種類型為位於補助範圍內(由五權路、林森路、忠孝路、復興東一街、雙十路、公園路以內作為申請範圍），且屋齡達30年以上的合法建築物者，可申請建物本體外部改善與室內裝修補助費用（上限70萬元）及專業服務費用（上限10萬元），兩者合計補助金額上限為80萬元，申請人須自籌至少總工程金額之30%。

第二種類型為位於特色街道範圍內(含市府路、平等街、中山路、民族路、成功路等5個路段)，可申請建物本體外部改善與室內裝修補助費用（上限90萬元）及專業服務費用（上限10萬元），兩者合計補助金額上限為100萬元，申請人須自籌至少總工程金額之30%。

同樣位於台中市中山路的「雅文齋印舖」，是補助計畫第一件完工的案例，透過「修舊如舊」、「重修舊好」的整修精神，保留木造房屋的歷史氛圍（上圖為整修前，下圖為整修後）。 圖／台中市政府 提供

都發局指出，計畫自公告日起至今年12月30日(星期五)下午5時止，郵寄送件者以郵戳為憑。民眾須先行填報「台中市老舊街區活化整修補助計畫申請表」並檢附相關附件，提送都發局委託「台中市老舊街區活化整修補助專案輔導團隊」辦理申請資格審查。相關資訊可至都發局網站查詢或電洽專案輔導團隊「老屋活化團隊」，電話04-22257020。

專案專案輔導團隊「老屋活化團隊」網址：https://www.facebook.com/TCOldHouse

（台中市政府 廣告）