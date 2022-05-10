快訊

MLB／大谷雙響+生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背炸裂

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

快篩吃緊 鄭文燦：企業快篩挑戰大、市府要主動支援

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
鄭文燦表示，企業快篩是「很大的挑戰」，市府要主動支援各企業快篩。記者曾增勳／攝影
鄭文燦表示，企業快篩是「很大的挑戰」，市府要主動支援各企業快篩。記者曾增勳／攝影

桃園市工廠多，晶碩光學昨天也爆百餘名移工確診，市長鄭文燦今坦言大型廠區須定期快篩才能營運，但目前企業無法自商業通路取得足夠劑量，是「很大的挑戰」，市府要主動支援。

鄭文燦指出，目前主要有一個很大的挑戰，很多企業有移工確診，全廠可能多達2至3000人，必須要定期快篩才能正常營運，但現在各企業沒有辦法從商業通路取得足夠的快篩劑，市府仍必須要支援。

鄭文燦說，桃園是最大工業聚落，企業快篩方面，希望未來企業能夠自行購買，但當疫情發生的時候，除了居家檢疫、居家隔離，以及確診民眾需求外，市府還是要主動支援各企業快篩。

鄭文燦也重申，桃園1月到4月採購約35萬7000劑，後來因中央徵用，實際到位的有26萬劑，目前都已用完，衛生局5月分加購45萬劑，中央配賦的也陸續到貨，昨配發12萬劑，今天還會配10萬劑，應要到達60萬劑才可以支應這波疫情需求。

新冠肺炎

延伸閱讀

小於1歲或大於70歲確診 桃市府優先關懷

桃園5月11日起 2採檢站設老幼PCR三合一綠色通道

桃園培力中心機車噪音檢測開張 鄭文燦：勞工職訓基地

香港新任特首李家超出線 鄭文燦：北京劇本產生人選

相關新聞

與病毒共存不等於沒代價…英經驗給台3個啟示 疫情結局未必能如願

2022年2月21日，英國首相強生（Boris Johnson），正式宣布「與病毒共存」政策，自2月24日起，開始將新冠肺炎視為流感等傳染病，取消包括確診後的強制隔離、接觸史追蹤，以及進入公共場所前，須出示篩檢結果等限制措施。

僅北部能買超商與全聯快篩？台南理事長崩潰：南部沒有

「廠商為了搶快篩劑，被搞得好累好累，錯誤的政策，企業都要先倒了！」台南市和順工業區廠商聯誼會理事長陳文祥上午指出昨晚有廠...

北市11期疫苗今預約 1小時內5052人 兒童405人

台北市今年第11期疫苗預約系統，今天上午9點開放預約，短短1小時已預約完成5052人，其中首期開放6至11歲兒童疫苗預約...

主播目擊半夜台大急診「超載現況」 PO照嘆：坐辦公室的官一定不知

本土疫情嚴峻，連三日確診人數突破4萬，醫療量能更是不堪負荷。氣象主播戴立綱於昨（9）夜凌晨路過台大醫院急診門口時，就目擊到忙至深夜仍在疲於奔命的救護車，及大批等候叫號的民眾，讓他直呼醫護人怨實在太辛苦了。此文喚起許多民眾對醫護的感謝，亦有網友譴責政府的超前部署不足，才會導致如今境地。

衛福部要醫院開病房 護理師：確診病人早已滿到專責外

國內疫情緊繃，衛福部要求500床以上醫院，需開30%急性病床作專責，衛福部次長石崇良今上午邀集各級醫院開會，要各層級醫院...

篩檢站不足 陳時中：地方政府有需要就可以開

全台篩檢量能不足，引發民怨，外界期盼政府加開篩檢站。衛福部長陳時中今日表示，沒有加開問題，經費、辦法都擺在那，地方政府若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。