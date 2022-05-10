快篩吃緊 鄭文燦：企業快篩挑戰大、市府要主動支援

桃園市工廠多，晶碩光學昨天也爆百餘名移工確診，市長鄭文燦今坦言大型廠區須定期快篩才能營運，但目前企業無法自商業通路取得足夠劑量，是「很大的挑戰」，市府要主動支援。

鄭文燦指出，目前主要有一個很大的挑戰，很多企業有移工確診，全廠可能多達2至3000人，必須要定期快篩才能正常營運，但現在各企業沒有辦法從商業通路取得足夠的快篩劑，市府仍必須要支援。

鄭文燦說，桃園是最大工業聚落，企業快篩方面，希望未來企業能夠自行購買，但當疫情發生的時候，除了居家檢疫、居家隔離，以及確診民眾需求外，市府還是要主動支援各企業快篩。

鄭文燦也重申，桃園1月到4月採購約35萬7000劑，後來因中央徵用，實際到位的有26萬劑，目前都已用完，衛生局5月分加購45萬劑，中央配賦的也陸續到貨，昨配發12萬劑，今天還會配10萬劑，應要到達60萬劑才可以支應這波疫情需求。

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