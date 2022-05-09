延宕957天差點破紀錄 公視第7屆董事會終於順利組成

公共電視第7屆董、監事審查委員會今日舉行第三次審查會議，目前已依序通過李志德、朱國珍、黃兆徽、黃心健、郭力昕、王俊博、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕等十名，還有三名審查中，陳翠蓮則以不同意5票未通過。加計第一次審查會議已通過董事7人、監事1人，公視第7屆董、監事會已順利組成。目前14票全票通過的包括:朱國珍、黃心健、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕。

華視新聞13天連續出包6次，加速公廣集團改組的腳步。公共電視文化事業基金會今天下午重啟第七屆董、監事審查會議，共審查施振榮14名董事與劉啟祥等四名監事。只要董事通過10位，加上第一次審查會議選出的7位，便可跨過公視法規定董事會董事至少17人的門檻，公視第7屆董事會便告組成。會議至下午5時46分時通過林寬裕，10名董事正式到位。

第7屆審查委員原定15名，民進黨團推舉翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、王勁力、蔡茂寅等8人；國民黨團推舉廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英等5人；時代力量黨團、台灣民眾黨團分別推舉羅世宏及謝啟明。但鈕則勳已辭職，國民黨也未推舉新人選，陳東升則委託蕭新煌代行職權，今天共計13名審委出席、票數14票。

本次提名董事候選人包括：施振榮（科文双融公司董事長）、孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）、陳翠蓮（台灣大學歷史學系教授）、劉昌德（政治大學傳播學院新聞系教授）、洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）、平秀琳（媒體人）、朱國珍（作家）、李志德（鏡週刊文化組副總編輯）、林寬裕（台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）、黃心健（台灣師範大學設計學系教授）、黃兆徽（台灣事實查核教育基金會教育總監）、林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程主任）、王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）、郭力昕（國立政治大學傳播學院院長）等十四人。

文化部長李永得指出，上次審查會議因審查委員5位集體缺席而流會，今天剛好滿一年六個月。對於此次延宕時間如此之久，文化部「難辭其咎」。今天送到審查委員前的名單，是行政院和文化部提出的名單，不是哪一個黨派提名的。他指出，這份名單是根據公共價值的理念產生，建立在多元包容和平衡的結構之上。

翁秀琪表示，決定以逐一審查、充分討論的方式產生。做成籤之後，由蕭新煌抽籤決定次序逐一審查，11票才能通過。第一輪未通過者，獲二分之一票者可以參加第二輪進行投票；第二輪未通過者，獲三分之二同意可再進行投票，經充分討論後再投票。

第一個討論李志德，張烽益認為必須討論鏡文學和鏡電視的關係。羅世宏則認為李志德已公開說明兩者無關係，翁秀琪認為ＮＣC讓鏡電視開播證明兩家公司沒關係。而謝啟明則表示，李志德擔任公視新聞部經理一年期間出了不少問題，包括濫用私人等。但最後開票，投票14票李志德僅一票反對。

討論黃兆徽時，謝啟明擔心此次董事名單中有許多媒改社等相關團體成員，會不會形成公視的次團體。羅世宏表示不用擔心，外界會持續監督。黃世鑫則表示，這應該針對個人來談、而分針對其團體來談。黃兆徽最後以11票跨過門檻當選。

討論陳翠蓮時，包正豪認為，陳翠蓮獨特的史觀可能會影響公視的運作。胡競英則認為，公視應該是凝聚共識、而非撕裂，但陳翠蓮對二二八的研究恐怕會撕裂族群。蘇正平則認為，對此一重要的歷史事件有研究就不能當公視董事，比方對德國納粹大屠殺有研究的學者，就不能當德國公廣集團董事，「所謂的多元不該是去除所有的意識形態。」黃世鑫也說，這是意識形態審查。最後陳翠蓮以不同意五票、9票同意先出局。

討論郭力昕時，謝啟明表示，郭力昕在第一次審議被刷下，為何現在還可以參加？翁秀琪表示，因為立院改選，以此次審議會的成員跟郭力昕遭刷下時的審議委員組成並不同。黃世鑫則說，並無規定不能重新參加遴選，應就本身專業審查，而非上次有無通過。羅世宏則說，郭力昕私下表示他是來當炮灰的，但他還是願意接受民眾黨推薦。蕭新煌認為，此事不違背法令，只要他願意再接受再審查一次，就可以參加。他以中研院院士遴選為例，「難道上一屆未通過、下屆就不能參加？」郭力昕以13票同意通過。隨後王俊博也以13票通過。

公視第六﻿屆董事會於2019年9月25日任滿。行政院第一次提名董監事候選人，審查委員會僅通過七位董事及一位監事，董事包括胡元輝、舒米恩．魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、廖嘉展、王燕杰，監事為黃銘輝一人。

行政院於2019年11月再提名第二波董監事候選人。董事候選人包括王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、施振榮、洪馨蘭、高志尚、唐美雲、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河，其中唐美雲及施振榮是現任董事。監事候選人包括王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等四人。但11月 9日審查會當天，國民黨團推舉的五名審查委員全數缺席、超過全部審查委員的四分之一，導致候選人都無法通過四分之三審委同意的門檻。