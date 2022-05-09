快訊

學生排快篩邊寫作業 他痛批：這就是人民的母親節

民進黨「政二代」趙介佑涉詐、毒 犯47罪重判8年6月

最難忍受的不適！三千位確診居隔過來人告訴你Omicron「魔王級症狀」

成人BNT疫苗來了、超商快篩開賣　指揮中心14時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央疫情指揮中心將於下午二時說明。圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心將於下午二時說明。圖／指揮中心提供

本土確診個案增加，今年首批自購約185.7萬劑BNT成人劑型疫苗抵達桃園機場，預計提供給青少年及成人接種，中央疫情指揮中心下午二時將於記者會說明。

對於外界關心幼兒疫苗接種事宜，另有輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑疫苗，預計5月12日到貨。同時指揮中心也呼籲，長輩盡快接種疫苗。

日前民眾為買快篩大排長龍，北北基桃今日早上十點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，售價180元，民眾可於四大超商、康是美及屈臣氏等藥妝店、超市等八大通路購買。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

學生排快篩邊寫作業 羅智強痛批：這就是人民的母親節

立委為運輸人員申請快篩防疫 王國材：已申請10萬劑

嗆柯文哲鬼扯 梁文傑秀證據：北市快篩買得比金門還少

北市批中央發快篩「大善人布施」 陳時中：雙北還有餘

相關新聞

Omicron嚴重性跟以前變體一樣 醫師：再看不起它要倒霉了

昨日本土確診案例增加44,294例，目前國內政策逐漸走向與病毒共存。然而有醫師搬出研究證據指出，Omicron變體的內在嚴重性可能與以前的變體一樣嚴重，直言「再看不起O株（指Omicron），我們要倒霉了」。

疫情曲線恐衝出2個巴黎鐵塔 專家：快篩不夠恐慌會更高

新冠肺炎確診人數暴增，不管是急診、快篩站都擠滿了人。中原大學生物科技學系副教授招名威表示，最讓人擔憂的還是急診室與醫院爆...

成人BNT疫苗來了、超商快篩開賣　指揮中心14時說明

本土確診個案增加，今年首批自購約185.7萬劑BNT成人劑型疫苗抵達桃園機場，預計提供給青少年及成人接種，中央疫情指揮中...

宜蘭、屏東確診孕婦剖腹產 母子平安

宜蘭縣一名產婦懷孕38周，夫妻都確診，臨盆之際心繫胎兒安全；羅東博愛醫院醫護前天全副武裝替她剖腹接生，母子均安，男嬰正密...

中重症+118、增12死 雙創新高

昨天國內新冠本土案例四萬四二九四例，雖較前一日減少，但指揮中心認為可能是假日效應，值得警惕的是新增一一八例中、重症個案與...

5月8日疫情整理包／基隆+1310昨確診人數誤植原因曝 台東馬偕醫院疑爆院內群聚感染

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。