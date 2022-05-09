成人BNT疫苗來了、超商快篩開賣 指揮中心14時說明
本土確診個案增加，今年首批自購約185.7萬劑BNT成人劑型疫苗抵達桃園機場，預計提供給青少年及成人接種，中央疫情指揮中心下午二時將於記者會說明。
對於外界關心幼兒疫苗接種事宜，另有輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑疫苗，預計5月12日到貨。同時指揮中心也呼籲，長輩盡快接種疫苗。
日前民眾為買快篩大排長龍，北北基桃今日早上十點開賣「亞培抗原自我測試快篩單入組」，售價180元，民眾可於四大超商、康是美及屈臣氏等藥妝店、超市等八大通路購買。
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