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超前部署在哪？上百機師擬上街陳情籲全民監督指揮中心

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
機師工會5月10日將到指揮中心前舉辦記者會，陳述過去兩年多遇到的防檢疫困境，呼籲全民監督指揮中心。本報資料照片
機師工會5月10日將到指揮中心前舉辦記者會，陳述過去兩年多遇到的防檢疫困境，呼籲全民監督指揮中心。本報資料照片

為爭取更完善防檢疫措施，機師工會擬於5月10日到疾管署前舉辦記者會，要求機組員檢疫3+4改為「以篩代檢」，當天將有2、300名機師及家屬出面陳述過去兩年多遇到的防檢疫困境，希望用慘痛經驗呼籲「全民監督指揮中心、落實超前部署」。

機師工會研究員陳柏謙今天受訪表示，新冠肺炎疫情持續兩年多，今年4月底終於有一波針對機組員防檢疫措施的調整，包括長程航班機組員打滿三劑疫苗可比照居隔3+4、一人一戶調整為一人一室，指揮中心近日也同意取消健保卡註記，未來機組員就醫不會遇到過往問題。

陳柏謙表示，但指揮中心現在的政策完全沒有超前部署，無症狀、輕症都在家裡，其他有症狀的則都往急診室擠，快篩跟PCR也一樣沒有超前部署，一旦快篩陽所有人都跑到大型醫療院所；現在疫情還沒到最高峰，若到最高峰時，整個大型醫療院所恐怕都會癱瘓。

為爭取更完善的防疫措施，陳柏謙表示，已經申請5月10日指揮中心附近的路權舉辦記者會，將訴求機組員檢疫3+4改為「以篩代檢」，但更重要是透過機師過去兩年多來的經驗作為例子，讓社會大眾看到過去防檢疫措施所遇到的各種問題，藉此避免重蹈覆轍。

陳柏謙表示，機組員過去遇到問題都會知會指揮中心，也提供醫療機構或國外相關研究的機組員防檢疫措施，甚至事先提出相關警告，但問題卻一直無法解決，因為指揮中心決策機制完全沒有要接受外界意見，「對我們來說，指揮中心決策令人無法理解，也不符合他說的超前部署」，機師及家屬5月10日記者會將分享過去兩年多來遇到的困境，用慘痛經驗呼籲各界，現在應該要由全民監督指揮中心、落實超前部署。

陳柏謙說，當天約有200至300名機師及家屬參與記者會，因為擔心群聚風險，會製作1.5公尺的黃絲帶做好交管、與路人維持1.5公尺距離，另外也會尋求其他工會支持，例如醫護人員相關產業工會、全國金融業工會聯合總會等其他工會，共同發聲。

機師 記者會 疫情

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