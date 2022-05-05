公廣董事新名單 馮賢賢：公視蟑螂老鼠舊的去了新的來

華視狀況連連，加速公廣集團改組腳步。第7屆公廣董監事候選名單今晚出爐，包括施振榮14名董事與劉啟祥等4名監事，預計5月9日審查通過。目前新任公廣董事長，以董事胡元輝呼聲最高。國民黨立委李德維說，公廣集團與華視最近出包不斷，董監事名單卻出現過去公視與華視的舊人，能否一改過去的弊病與陋習，值得商榷。

公視前總經理馮賢賢晚間在臉書貼文，意有所指稱有分董監事名單馬上就要審查通過，上面有個政治鬥爭型「學者專家」，在馬政府時期曾以東廠之姿糟蹋公共電視，未列調查事由即要求調閱原民台客家台百萬分資料，「這才是東廠」；此人也曾以同樣的政治護航腦袋，堅決反對國務機要費除罪化，還有宇昌案的政治追殺也參了1咖，真是好棒棒，「公視蟑螂、老鼠舊的去了新的來」。

評委陳學聖表示，名單很多不認識，但認識的都還不錯，他不對個人評論，希望名單公布後，外界可以多多給予建議。如果過去有強烈的黨派色彩，以及偏頗的政治言論，他也不會認同，在審查前會各方蒐集資料來評估。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，目前董監事名單很具備多元性，公廣集團新的董事及董事長，除了理想性之外，如果能比民營電視台更具前瞻視野與經營能力，應該有助於讓公廣集團在激烈的環境中向上提升。

公廣集團本次新提名董事候選人包括：施振榮（科文双融投資顧問股份有限公司董事長）、孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）、陳翠蓮（台灣大學歷史學系專任教授）、劉昌德（政治大學傳播學院新聞系教授）、洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）、平秀琳（媒體人）、朱國珍（作家）、李志德（鏡週刊文化組副總編輯）、林寬裕（台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）、黃心健（台灣師範大學設計學系教授）、黃兆徽（台灣事實查核教育基金會教育總監）、林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程主任）、王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）、郭力昕（國立政治大學廣播電視學系專任教授兼傳播學院院長）等14人。

本次提名監事候選人包括：劉啟群（台灣大學會計學系暨研究所專任教授）、王毓莉（中國文化大學大眾傳播學系專任教授）、馬秀如（政治大學會計系名譽教授）、高文宏（電影製片）等4人。

文化部表示，行政院已再提名施振榮等14位董事候選人，以及劉啟群等4位監事候選人，並將於5月9日下午召開審查會議。本次提名候選人具備多元專業、多元族群及多元意見等三大多元性，期待能得到審查委員的支持，順利審查通過，穩定公視基金會運作。

文化部表示，公共電視法明定公視董事會由董事17人至21人組成。行政院於2019年提名之第7屆董事候選人只通過7位，尚需14名董事候選人待審查通過。