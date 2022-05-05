快訊

隋棠PCR 2次「陰轉陽」確診 保護家中3孩搬出隔離中

嚇壞...養護機構爆群聚感染 殯葬業者火化亡者才知曾確診

大型成長股拖累 美國股市開盤下挫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環保署「原地升格」環境部 詹順貴：名不副實難期待

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署前副署長、環境律師詹順貴。圖／聯合報系資料照片
環保署前副署長、環境律師詹順貴。圖／聯合報系資料照片

行政院今天通過組織法草案，環保署「原地升格」為環境部，底下新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署，現行毒物及化學物質局改為化學物質管理署。環保署前副署長、環境律師詹順貴表示，環保署改制環境部只是「原地膨脹」，中央氣象局、礦務局等相關環境單位都未納入，稱為環境部是名不副實，難以期待。

過去組改定調環保署改制為「環境資源部」，並多次討論氣象局、礦務局、水利署、林務局甚至國家公園等環境相關單位應納入環資部，讓環境治理政策更全面並易於整合，但此次組改包括環保署在內的多數部會都只是原地升格。

詹順貴表示，對環保署組改早就不抱期待跟希望，此次僅署內自行擴增，沒有訂定更完善的環境資源架構，只是升格硬撐、原地膨脹；去年COP26彰顯森林議題對氣候變遷的重要性，結果林務局沒進入環境部，而氣象局、礦務局、水利署和環境議題密切相關，卻也留在原地，「該進來的都沒有進來」，唯一意義大概就是增加一名政務次長。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，今年是環境基本法施行20周年，過去外界都期待設立能夠落實環境基本法精神的環境部，而不只是環保署升級，且面對氣候變遷，環境部作為統合性功能的角色更為重要，目前組改好處是可強化行政人力，但環保署過去都以環工體系為主，內部研究能量或人員能力，應對氣候變遷的能力可能還有一段落差。

趙家緯表示，環保署升格為環境部，不會因為環管處變成氣候變遷署、廢管處變成資源循環署，裡頭的人就自動懂氣候變遷或循環經濟，還是希望過去環境資源部時期規畫的單位整併進來，但如果真的沒辦法，環境部有必要強化不同領域的橫向連結，包括公務人員相關知識都要擴展，才能夠順利整合其他部會業務。

趙家緯說，經濟部此次組改也沒更名為「經濟及能源部」有些可惜，但仍期待經濟部可以扮演更多角色，例如德國設有經濟及氣候部，將氣候變遷當成經濟部的重要業務，英國也有「能源與產業部」，讓能源、減碳成為同一部會的兩大施政主軸。

趙家緯說，經濟部一直強調淨零是目前組織施政重點，但一方面也是因為經濟部長王美花、次長曾文生很重視此議題，然而過去15年來各個經濟部長對能源議題的重視程度有很大落差，經濟部應趁組改機會，將淨零議題明文列入組織條例，包括強化再生能源及節能工作，並反映氣候變遷、循環經濟，例如礦務局若決定留在經濟部，政策目標也該轉型，從「傳統挖礦」轉作「循環經濟」，可掌握台灣金屬資源流向，納入都市採礦的概念。

環保署 氣候變遷 詹順貴

延伸閱讀

政院拍板6部門改組！環署升環境部增4署 釀搶位子大戰

相關新聞

台裔物理學者馬中珮 當選美國科學院院士

美國國家科學院（National Academy of Sciences）日前公布2022年新當選的院士（120人）和外...

環保署「原地升格」環境部 詹順貴：名不副實難期待

行政院今天通過組織法草案，環保署「原地升格」為環境部，底下新設氣候變遷署、資源循環署及環境管理署，現行毒物及化學物質局改...

環境部釀搶位置大戰？ 官員冷回：組改三讀過了再說吧

行政院今天通過組織法草案，環保署升格為環境部後將新增4個13職等署長，傳言內部醞釀「搶位子大戰」，有環保署官員無奈說，組...

12名潛在檢察長出爐 博士檢察司長林錦村競爭力強

全國檢察長今年3人職期屆滿、1地檢署首長應補實，連同法務行政首長整體規畫，共6名檢察長出缺；檢察官人事審議委員會民選委員...

策展人吳牧青指控李永得施壓除名 文化部：與事實不符

策展人、藝術評論者吳牧青今在臉書發表聲明【文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？】，指文化部長李...

NCC新任委員人事同意權案 民進黨團明拚付委審查

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將於7月底屆滿，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，並函送立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。