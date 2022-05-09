全國多元文化繪本親子心得甄選 臺中市學生獲「特優」

教育部國教署辦理「全國性多語多元文化繪本親子共讀心得感想甄選活動」，鼓勵學童閱讀多元文化繪本或相關書籍，撰寫親子共讀感想投件參與甄選。台中市私立人德幼兒園郭梵安、北屯區四維國小2年3班楊甯宇，獲得最高級別「特優獎」，並獲教育部國教署頒獎表揚優秀作品。

台中市私立人德幼兒園郭梵安獲得特優獎。 圖／台中市政府 提供

台中市教育局表示，郭梵安與媽媽在睡前共讀繪本「藍色小洋裝」，他第一次看到藍染非常驚奇，對於使用天然植物染料，將衣服染上鮮豔色彩與多元花樣，透過圖畫展現出心中新奇的感受。

楊甯宇以「世界的孩子上學去：全球學生的真實上學歷險記」為故事文本，透過繪本閱讀，了解各國學童上學的方式，薩爾瓦多西部的孩子騎馬上學，最讓他印象深刻，除了趣味性十足，也展現各國的風俗文化、擴大他的國際視野。

北屯區四維國小2年3班楊甯宇獲特優獎。 圖／台中市政府 提供

人德幼兒園園長張小慧說，感謝評審委員的肯定，也感謝教師團隊們致力推動各項親子共讀活動及閱讀寫作課程，幼兒透過繪本故事，也能認識多元的文化特色。

四維國小校長黃翠琴表示，感謝鄭惠心老師培養學生良好的閱讀習慣，108年起配合課程綱要，國中小全面實施新住民語文課程，學校購置大量多元文化書籍，讓學生除了學習新住民語文外，也能透過各式書籍，了解外國的文化與故事。

教育局長楊振昇說，台中市深耕國際教育，從小培養孩童國際觀，推動新住民語文課程，建構完善的師資培訓機制及師資庫，讓台中的新住民能投入學校教育，為學童帶來豐沛多元的文化資源。

楊振昇說，肯定教師對於教育的付出及貢獻，並秉持教育部新課綱的多元文化傳承理念，以孩子為本、重視適性學習、提供成就未來的機會。

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