雲林今+240 兒童確診人數增 目前377名兒童施打疫苗

雲林縣今天新增240例本土確診個案，1例境外移入病例，年齡分布在1至90歲，其中95人無症狀、145人分別有喉嚨痛、咳嗽或發燒等輕症症狀，縣府表示，縣內染疫者以20至29歲人數261人最多，其次是10至19歲224人，因確診年齡下降，且雲林縣尚未傳出兒童接種疫苗不良反應，家長對兒童疫苗的意願提升，截至昨天已有377名兒童完成接種。

縣府統計指出，5月2日統計至5月4日止，6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成377人接種，目前無接種疫苗後不良反應通報，家長觀望接種疫苗結果後，陸續帶兒童至合約診所施打，每天施打人數皆成長，以11至12歲兒童接種84人最多，以年齡依序遞減，10至11歲73人，9至10歲62人，8至9歲57人，7至8歲57人，6至7歲44人。

今天確診個案有4條傳播關聯，包括有33人因親友確診，另有11人因校園與補習班同學確診，分別遭匡列居家隔離時，篩檢陽性確診。另有25人因症就醫採檢，還有1人是在長照機構內染疫，匡列居家隔離時，篩檢陽性確診；其餘案例關聯持續調查釐清。