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布袋消防分隊隊員快篩陽PCR陰 同隊隊員不必居隔虛驚

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋消防分隊有男隊員身體不舒服，快篩陽性，目前居隔，下午PCR結果為陰性，辦公室由相關人員穿防護裝備完整清消。記者魯永明／翻攝
布袋消防分隊有男隊員身體不舒服，快篩陽性，目前居隔，下午PCR結果為陰性，辦公室由相關人員穿防護裝備完整清消。記者魯永明／翻攝

嘉義縣消防局布袋分隊今天傳出有名男隊員快篩陽性，第一大隊及布袋分隊人員全部快篩，都是陰性，下午陽性隊員PCR檢驗，結果為陰性，讓同隊隊員鬆了一口氣。

消防局副局長蔡建安說，布袋消防分隊男隊員身體不舒服，快篩陽性，目前居隔，下午PCR結果為陰性，辦公室已由相關人員穿著防護裝備進行完整清消，靜置2小時。

蔡建安表示，第一大隊及布袋分隊人員快篩都是陰性，勤務正常運作，消防署公文指稱，消防員是防疫第一線，維護民眾生命財產安全，可以篩代隔，消防局將依照疫情變化因應，依規定嚴防疫情擴散。

新冠肺炎 COVID-19

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