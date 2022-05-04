救國團自始至終均應政府需求，協助政府減輕負擔

救國團長期推廣公益活動，去年舉辦北橫健行公益活動,邀請身障朋友一同圓夢 圖片／救國團提供

黨產會昨天透過媒體表示，救國團資產於82年已有41億餘元，實與國民黨威權體制密切相關，有違反政黨本質且悖於民主法治原則之虞。因與事實有極大的差距，謹澄清如下：

救國團成立時，所有規章、人事均由行政院研訂、派任，隸屬國防部，並排除與國民黨之關係，當然不是國民黨附隨組織。既不是附隨組織本不應受黨產條例及黨產會之規範。黨產會所稱之資產應包括負債；所稱之現金及存款應包括特定用途基金，如急難救助基金、助學貸款基金、互助基金、員工退休基金等，以及依人團法提撥的準備基金。扣除後，所剩不多，加上近三年受疫情嚴重打擊，真正能用於修繕、投資運動中心、購置辦公場所，已捉襟見肘。這些現金再被黨產會沒收，將影響救國團的生存。黨產會所稱的41億，如扣除以上不能動用的基金及過去應政府要求興建在政府土地上而又無法出售的活動中心不動產，實際上救國團能動用的資金非常有限。

黨產會稱，救國團所舉辦的寒暑期青年育樂自強活動及青年服務工作，是依中國國民黨指示，執行防制「台獨」活動措施、海外對匪鬥爭工作，具有政治目的。事實上反共反獨是當時的國策，宣揚國策是當時每個人的責任，但救國團活動中並不以此為重點，只要問問參加過救國團活動的人，相信絕大多數人都會肯定救國團活動的價值，及對他們的助益。

救國團自始至終都是應政府需求，為減輕政府負擔而努力，如活動中心是政府要求救國團興建的，又如「張老師」是為減輕社會大眾心理壓力而創辦的，再如社團班隊是為提升社會大眾生活品質而開設的，更不用說自強活動是為廣大青年的休閒而開辦的。救國團是應政府要求委辦，為完成政府施政目標而從事這些工作。這些工作都是對青年，對社會大眾有益的，不能因為當時是威權體制，就一昧否定、誣衊。黨產會又稱，各級政府均配合救國團辦理各項活動，並持續給予補助。其實不是政府配合救國團，而是救國團配合政府。救國團舉教育部88年3月出具之檢討報告：「救國團成立至今四十七年來所累聚的專業素養及經驗，確能彌補分擔行政機關力有未逮之處，故行政機關也願意與該團合作。･･･所以如何選擇有信譽而又在文教專業、活動安全、活動品質上足以信賴的合作伙伴，實乃當前行政機關不得不面對的事實。」為例，說明政府委託救國團辦理相關活動是有其背景考量。何況，在委合辦過程中，救團團提供人物力、場地、器材、設施等完成勞務委託或其他配合事項而獲得的補助在當時是完全合法的，補助單位亦有抽訪、檢討，並有成果報告。故救國團合法領取之補助應屬正當，這些補助不是補助給救國團員工，而是補助救國團受政府委託所辦理的各項活動，受益者是參加這些活動的青年人。

早期國家建設百廢待舉，政府委託救國團辦理青年活動，救國團均投入龐大的人、物力，及無數義工無私的奉獻，以低價或免費提供青年各項服務並非無償或憑空獲得，重要的是政府亦獲得事半功倍的效果。這種補助跟補助私立學校、民間團體、社福機構、基金會等並無不同。所以行政院以公函確認：「救國團既依法盡應盡之義務，亦依法推展團務」。同時在陳水扁前總統執政時期，教育部及內政部於民國96年在清查「歷年補助或委辦救國團情形」結果，均認為是配合當時政府政策，辦理教育勞務並依法提出申請，核實酌予補助。這些補助是政府給救國團的委辦款。

救國團呼籲黨產會，值此兩岸緊張時刻，應團結一致對外，唯有和解才能共生，唯有不糾纏於過去與現在，才能攜手走向未來，這是轉型正義的真諦。救國團願意誠心的檢視自己財產的歸屬，並與政府合作共同促進台灣社會的民主、和諧與進步。