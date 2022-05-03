旭海航電飛控系統遇風雨無法正常運作 火箭發射暫泡湯

位於屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域合法化後，首支獲准發射團隊為國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），原訂於今日清晨6時發射，卻因天候條件不佳延至明天。然而今日ARRC團隊檢查火箭時，發現因為前一天風雨過大，造成航電飛控系統無法正常運作，且無法在現場修復，因此決議延後發射。

ARRC團隊表示，會對火箭進行完整檢修後，另行安排發射，不過目前發射時程尚無法確定。

位在屏東旭海的「短期科研探空火箭發射場」今年初啟用，國家太空中心表示，該發射場即將執行行第一個火箭發射任務，屆時將發射陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊的雙節火箭「HTTP-3A」，預計飛行時間8分鐘，飛行高度12公里。

ARRC 團隊說，此行目標是為了驗證團隊開發的「六自由度任務分析模擬器 ZIYASim」的準確性，以及驗證火箭自主飛行導航控制能力。試射後得到的數據分析，將做為下一階段飛行測試參考。

不過，火箭是系統相對複雜的科學設計，發射作業具有相當的風險，當天還可能受到天候不佳影響而使飛行測試延期。萬一延期，團隊日後仍將持續科學實驗與測試，等待下一個發射窗口安排。