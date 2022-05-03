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旭海航電飛控系統遇風雨無法正常運作 火箭發射暫泡湯

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
陽明交通大學前瞻火箭研究中心明晨在屏東縣牡丹鄉旭海村探空火箭發射場，發射火箭測試。記者潘欣中／攝影
陽明交通大學前瞻火箭研究中心明晨在屏東縣牡丹鄉旭海村探空火箭發射場，發射火箭測試。記者潘欣中／攝影

位於屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域合法化後，首支獲准發射團隊為國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），原訂於今日清晨6時發射，卻因天候條件不佳延至明天。然而今日ARRC團隊檢查火箭時，發現因為前一天風雨過大，造成航電飛控系統無法正常運作，且無法在現場修復，因此決議延後發射。

ARRC團隊表示，會對火箭進行完整檢修後，另行安排發射，不過目前發射時程尚無法確定。

位在屏東旭海的「短期科研探空火箭發射場」今年初啟用，國家太空中心表示，該發射場即將執行行第一個火箭發射任務，屆時將發射陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊的雙節火箭「HTTP-3A」，預計飛行時間8分鐘，飛行高度12公里。

ARRC 團隊說，此行目標是為了驗證團隊開發的「六自由度任務分析模擬器 ZIYASim」的準確性，以及驗證火箭自主飛行導航控制能力。試射後得到的數據分析，將做為下一階段飛行測試參考。

不過，火箭是系統相對複雜的科學設計，發射作業具有相當的風險，當天還可能受到天候不佳影響而使飛行測試延期。萬一延期，團隊日後仍將持續科學實驗與測試，等待下一個發射窗口安排。

火箭 屏東縣 陽明交通大學

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