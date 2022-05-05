國際標準實驗室10小時實測 Toshiba J系列省電又耐用

文 / 王逸凡

時序進入五月，即將迎來24節氣中的立夏，意味著電費驚人的夏季即將來臨，若家中有一台省電的冷氣，即可幫荷包省下一筆可觀的開支。日本變頻空調創始者Toshiba推出最新J系列，經第三方測試單位SGS測試，同樣使用10小時，一台東芝J系列的冷氣能耗較他牌少261.86Wh，相當於少14%的耗電量，一年下來可省下500元以上的電費；若以一個家庭安裝四台冷氣、每台冷氣使用年限10年來計算，再加上購買時的價差，等於獲得一台免費的客廳用5.0kW變頻空調！

圖／Toshiba 提供
圖／Toshiba 提供

精明的民眾在選購冷氣時都知道要看CSPF能源效率指標，但CSPF數值並非節能效率的唯一參考指標，同樣都是CSPF一級的冷氣卻可能會因為使用習慣不同，導致截然不同的耗電表現。一般來說，一個四口家庭的冷氣使用時間從晚上7-8點至隔天早上6-7點，長達10幾個小時，因此開機10個小時的耗電量才是一台冷氣真實的耗電表現。

圖／Toshiba 提供
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為了獲得準確的耗電數據，獲得31次日本節能大賞的Toshiba將全新J系列與其他日系品牌2.8kW變頻空調交由第三方測試單位 SGS，針對耗電量進行量測，比較兩機開機10小時後的累積耗電量。結果顯示，在相同模擬環境及溫度下，Toshiba J系列的全自動一涼指模式開機10小時候累積耗電是1614.50Wh，而同為省電一級的他牌日系空調耗電1876.36Wh。換算下來，一台Toshiba J系列冷氣一年可較他牌省下超過500元的電費。若以一個家庭安裝四台冷氣、每台冷氣使用年限10年來計算，再加上購買時的價差，省下的電費相當於可再獲得一台售價45,000元的5.0kW變頻空調。此外，測試結果顯示，即使短暫使用3小時關機，J系列也可省下近30%電費，對於習慣短時間開啟冷的民眾也是一大省錢福音！

圖／Toshiba 提供
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這是因為日本變頻空調發明家Toshiba為J系列導入J世代壓縮機搭載DC Hybrid混合變頻技術，確保機械運轉的密合度，在維持冷房性能及效率的前提下，和傳統壓縮機比節省能耗50%，還能有效減少震動和噪音；此次實測低頻時的功率可低至160W以下，運轉較他牌穩定，減少壓縮機的開關次數達成省電效果。另外Toshiba獨家研發鍍膜清淨系統，J系列的特殊圖層確保冷凝水如花瓣上的水珠輕鬆滑落，同時將髒污和灰塵一併帶走，保持內機乾燥潔淨，不需使用耗電的凍結洗淨技術也能抑制異味產生，省電再升級。

圖／Toshiba 提供
圖／Toshiba 提供

圖／Toshiba 提供
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省電的空調使用越久省越多，因此Toshiba J系列同時兼具堅固耐用的特色，全系列產品皆在日本研發設計，並通過JIS日本產業標準，包含強化塗層可減少鹽害腐蝕，並通過480小時的鹽害測試；主機板最高可承受10,000伏特的高壓電擊損害，並且還有防侵入設計避免小動物進入而發生的短路，機台展現日本職人重視細節和發揮極致的精神，讓消費者使用更安心。

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