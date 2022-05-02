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【重磅快評】趕快策劃「類台電」、「類台水」…

聯合報 / 主筆室
針對五一台鐵工會合法休假，交通部啟動應變計畫，交通部部長王國材（中）認為計畫成功，並與台鐵局局長杜微（左）擊肘。記者曾原信／攝影
針對五一台鐵工會合法休假，交通部啟動應變計畫，交通部部長王國材（中）認為計畫成功，並與台鐵局局長杜微（左）擊肘。記者曾原信／攝影

勞動節台鐵員工接近全員合法休假，讓全台鐵路清零，交通部臨時擠出怪招「類鐵路」，以不到常態百分之一的運量點綴免於全部停駛，交長王國材難掩得意說「這次算是過關」。他還提醒「過去沒有全島鐵路停駛的完整應變計畫，這次剛好是演練」，王國材真是一語驚醒夢中人；前科累累、三不五時停電的國營事業台電，就該趕快規劃「類台電」，省得萬一大停電時一籌莫展。

當然不只台電要趕快「類」，其餘與民眾息息相關的政府部門都該有「類」的準備。例如疫情狂飆，政府的防疫措施讓人民除了生活不便，還不時心驚膽跳，是不是也該有「類快篩」、「類居隔」準備？這個思想突破還真要感謝防疫指揮官陳時中，他率先推出的「類普篩」雖然被各界酸爆，但王國材的「類鐵路」不正是延續「類」的想法？尤其降低認知的及格標準後，還會類下去是必然。

王國材不算講錯，過去過鐵路全線大罷工發生在三十多年前勞基法實施的第一年，當時確實沒有應變計畫，以致政府認了休假日得給勞工加班費；當時政府認為輸了認賠加班費，不過那時勞工哪裡有人權意識？如今時空更易，政府有「類」的應變準備也算進步。

王國材的「順利過關」未免太往臉上貼金。昨天開出十六區間車列次雖只勸回十一位司機員出勤，但台鐵內部統計昨天有約二千人出勤，包括電務、號誌、機務人員多來加班，否則區間車哪裡敢上路行駛？若再加上國道客運、遊覽車的「類鐵路」動員，以及配合動員的站務、公路、維持路況警力…，總計花了多少人力？不能僅看台鐵的少數幾列區間車就以為破了工會的鐵路全部停駛。這也是工會聲稱若是交通部再無意溝通，端午、中秋會有更大規模合法休假的原因。

王國材勞動節儘管自認順利過關，但自認為得以收場後，更該檢討「類鐵路」的出發點究竟為何？讓自己不要沒面子、沒台階下？還是對應工會沒有溝通誠意的反省？工會提出的意見只是無知？交通部要台鐵公司化的立法時程不能展延，出發點真是為了台鐵的可長可久？或者強大的外力干預？

請注意，「類」的中文是像，但不是；如果王國材瞭解類鐵路不能取代台鐵，還要繼續玩下去嗎？

台鐵公司化 王國材 加班費

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