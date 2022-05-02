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暖化、濫墾與害蟲 森林環境四面楚歌

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

濫伐濫墾、農業擴張、氣候變遷與病蟲害，世界森林生存飽受困境！在過去的20年內，世界各地已經失去了12%的原始森林，如北美西北森林受到樹皮甲蟲的威脅，且隨著可可、咖啡需求增加，農業擴張壓縮非洲森林生存空間。

專家們提出四點呼籲，一、協助森林遷移；二、經專家評估的植樹計畫；三、以基因工程抵禦病蟲害；四、堅持種植原生樹木品種。

世界正失去森林

國家地理》報導，森林覆蓋了全球陸地面積的三分之一，面積超過3800萬平方公里，因為碳儲存的能力，在穩定氣候上發揮著關鍵作用。世界森林中蘊藏了將近7萬多種樹木，但只有18%的品種受到國家公園、保護區等措施的保護，而僅僅在過去20年內，就有地球就失去了超過12%的原始森林。

科學家透過「初級生產力」（Gross Primary Productivity，GPP，即單位時間內，生物通過光合作用途徑所吸收的二碳化碳總量）追蹤森林目前所承受的壓力。而數據顯示，亞洲與中非的森林都面對著「極高的」的壓力，包括濫伐濫墾、農業擴張都是普遍減少森林儲碳量能的因素之一。

害蟲與建設搶地

此外，不同地區的森林更因地區因素不同，遭逢著重大危機。如北美西部的森林在過去20年內飽受害蟲侵擾，因為喜歡濕暖氣候的害蟲，隨著氣候暖化更加猖獗；如墨西哥的瑪雅森林則受因為畜牧、農業機械化與野火而受到衝擊，其中該國擬定的鐵路計畫，將使得破壞更加嚴峻。

在非洲的森林則主要面對農場擴張的影響，且近期國外投資對可可、咖啡等農業的投資日益增加，使得樹木覆蓋率不斷降低，如海牙海岸自 1970 年代以來，該地區已經失去了 80% 以上的樹木覆蓋率，該國更因此面臨更加嚴重的沿岸風暴。

拯救森林祭解方

不少國家更緊急祭出防範措施，如中國已發布伐木禁令和植樹計劃，促成了世界上最廣泛的重新造林工作，2020 年的森林覆蓋率達到 23%，自 1990 年以來增長了 6%；東歐在蘇聯解體後，開始綠化當時的廢棄農場，目前已將1995 年前失去森林地區恢復近 90%。

專家提出四項呼籲，加速拯救森林的步調。一、「幫助森林遷移以抵禦高氣候變化、害蟲與野火」；二、「在正確的地方種上正確的樹」，專家指出，過去有許多植樹計畫都以失敗告終，如土耳其與墨西哥等地進行的大規模種植計畫，卻導致數百萬棵樹苗死亡，所以請專家評估環境是正確的做法。

三、「用基因工程建造更堅固的樹」，因為許多森林由單一物種組成，一旦出現害蟲或者是疾病，都會導致大規模的樹木死亡，專家指出，「基因工程是保持森林生態系統完整的有力工具」；四、「讓森林獨自治愈自己 」，有專家提倡，恢復森林應堅持原有的樹木品種，林業只能砍伐成熟的樹木，讓野生森林進行自我復育。

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