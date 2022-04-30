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全球首例「H3N8流感」於大陸現蹤 我國提升旅遊警戒

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
疾管署今宣布自4月27日起，提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）；另中國大陸（含港澳）嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級為第三級警告（Warning）。圖為過去接種流感疫苗。圖／聯合報系資料照
疾管署今宣布自4月27日起，提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）；另中國大陸（含港澳）嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級為第三級警告（Warning）。圖為過去接種流感疫苗。圖／聯合報系資料照

中國大陸一名4歲男童4月初感染H3N8流感，為全球首例，男童發病前曾接觸家禽。我國疾管署今宣布自4月27日起，提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）；另中國大陸（含港澳）嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級為第三級警告（Warning）。

根據中國大陸衛生健康委員會公布資料，大陸河南省駐馬店市4歲男童，4月5日發病，4月10日病重住院；個案發病前曾接觸家禽，鄰近地區有野鴨活動，其密切接觸者觀察期間無異常狀況。該名男童是全球首例H3N8流感確定病例。

疾管署表示，H3N8流感病毒仍屬禽源性，過去多於馬、狗、禽類等動物間檢出，目前尚無有效人傳人能力，疾管署將密切監測此病毒。

中國大陸近期陸續出現有H5N6及H9N2流感等新型A型流感病例，該署已將中國大陸河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、山東省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

疾管署指出，此次個案應屬偶發性人類感染，發生大規模傳播流行風險為低，但仍存有風險，加上國際禽類禽流感疫情不斷，於大陸仍有H5N6及H9N2流感疫情，顯示人類感染新型A型流感威脅不減。提醒醫師如發現自大陸回台之可疑病例，應加強詢問旅遊史及接觸史，並迅速通報衛生機關。

疾管署提醒，國人前往中國大陸各省市時，應落實「5要6不」原則，5要：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；6不：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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