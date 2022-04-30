南橫通了觀光業擁抱久違商機 車友、山友興奮搶頭香

等了將近13年，終於走到全線復通這一刻，南橫公路最近又成矚目焦點。公路總局今天舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，高雄桃源區、台東海端鄉居民往來更便利安全，許多山友想重溫南橫記憶，有重機車隊前一晚便集結，要在今天一早趕到天池見證通車儀式，足見南橫魅力強大。

張姓山友說，南橫全線通車是山林愛好者引頸期盼的大事，從高雄、屏東出發要攀嘉明湖必須繞到台東，動輒7、8小時路程，如今可走南橫公路從高雄端往台東，路程縮短一半，還能親近久違的南橫三星（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山），山友近來的話題全是南橫。

張男回顧，過去對南橫的印象就是埡口雲海，及沿線高聳山林，是蜿蜒群山間的美麗公路，即使中斷近13年，美景依舊深深烙印在腦海。他說，迫不及待想前往南橫，飽覽沿途山林美景，是一種奢侈享受。

南橫復通之路挑戰艱鉅，在極端氣候下，大自然考驗有增無減。張姓山友說，梅雨、颱風等汛期將至，希望能挺過考驗，長達近13年休養生息，山林保持原始風貌，希望用路人一起守護生態。

去年8月7日豪雨造成南橫公路明霸克露橋遭溪水沖垮，導致高雄桃源區復興以上3里居民聯外道路受阻，處境宛如孤島，讓居民餘悸猶存。時隔8個多月，明霸克露斷橋處已搭起抗洪能力較強的鋼便橋，隨著南橫全線通車，桃源區居民要往台東補給、探訪親友更加便利，桃源區復興里謝姓居民說，對在地人而言，有一條安全可靠的路是大家最在意的事，深怕孤島困境重演。

謝姓居民說，山上居民大多靠務農為生，道路穩固，農作物等心血才能運銷下山，期待南橫復通後，遊客能帶入商機，打開農產品銷路，能增加農民生計。

桃源區陳姓居民表示，前幾天桃源區曾發生地震，搖晃程度不大，居民一度擔心南橫路況會不會有災情，所幸一切平安。他說，南橫全線通車是在地大事，高雄桃源區、台東海端鄉都是布農族聚落，兩地淵源深厚，這條路不只是運輸功能，也能維繫兩地的情感與文化連結。

南橫公路上老字號「天龍飯店」坐落在台東海端鄉，藏身海拔781公尺幽靜山谷，也是南橫公路興衰與哀愁的見證者。南橫復通訊息一出，久違的商機湧現，業者張紅雲說，5、6月平假日已有9成訂房率，祈求老天爺能給好天氣。

天龍飯店13年前經歷八八風災考驗，即使沒任何住客，入夜招牌燈依舊亮起，被譽為南橫公路上「最後一盞明燈」。去年5月中旬因疫情歇業2個半月，去年8月初重開張，經營者張紅霞、張紅雲姊妹幾乎全年無休坐鎮現場，有死忠客人一年來十趟，有香港男子思念亡妻每年舊地重遊，張紅霞說，有這麼多客人緊緊相隨，再辛苦也要撐下去。

87年創立的天龍溫泉飯店位在台20線180.5公里，行政區是台東縣海端鄉霧鹿村，業者主打溫泉、生態及原民文化，吸引不少喜愛山林遊客造訪。

98年八八風災重創南橫，當地觀光業一落千丈，有段時間住房幾乎天天掛零，僅靠工程人員、研究團隊撐起慘澹生意。張紅霞一度和胞妹討論「要不要先熄燈一段時間」，張紅雲說「若不開燈，很多人會以為我們關門了」，堅持這信念與鬥志，兩人彼此打氣，咬牙苦撐都要走下去。走過八八風災陰霾，每年還有颱風、豪雨等考驗，終於盼到南橫全線復通這一天，最近訂房電話熱絡，讓工作人員士氣大振，張紅雲說「藏身深山，依舊能吸引知音來相會！」

公路總局三工處長吳昭煌說，莫拉克風災後，高雄甲仙到台東海端150多公里，各項修復工程總經費約130億，工程人員一棒接一棒奮戰，也需要老天爺幫忙，終於盼到復通這一天。

公路總局規畫每周二、四全日禁開放，其餘開放時間為每天上午7點至下午2點開放車輛通行，下午5點前要淨空，在適度開放與環境平衡間找到共存之道。初期開放車輛包含汽機車、5噸以下小貨車、9人座以下小客車，自行車及行人不開放。

「完工後才是責任的開始！」三工處主任工程司王慶雄說，面對汛期等極端氣候挑戰，工程團隊會緊盯環境變化滾動檢討。