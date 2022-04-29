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點亮新北文健站 祝福長者在地就養健康樂活

文 / 新北市原住民族行政局 提供

侯友宜市長(中)和與會嘉賓及24站文健站代表一起大合照。 圖／新北市原住民族行政局 提供
侯友宜市長(中)和與會嘉賓及24站文健站代表一起大合照。 圖／新北市原住民族行政局 提供

新北市政府原民局於今(29)日在板橋區三抱竹活動中心舉辦新莊區福壽站、板橋區板橋站、新店區溪洲站等3處原住民文化健康站聯合開站儀式，侯市長親自到場宣告原住民行動政見(廣設原住民老人關懷據點)達標並累計設置24處原住民文化健康站，更與長者一起聽老歌、猜歌名，盡情高唱「月亮代表我的心」，讓活動充滿歡樂溫馨的氣氛，活動最後也由市長與貴賓及文健站代表將祝福之水倒入心型容器，同時點亮各文化健康站，為新站送上滿滿祝福。

侯友宜市長與長者一起歡唱「月亮代表我的心」。 圖／新北市原住民族行政局 提供
侯友宜市長與長者一起歡唱「月亮代表我的心」。 圖／新北市原住民族行政局 提供

侯市長致詞時表示，為了落實新北市高齡人口「在地就養、健康樂活」政策，設立文化健康站服務原住民族長者，以「自己人照顧自己人」為初衷，讓大家老在一起。未來原住民族行政局仍將持續增設據點、擴大服務量能。新設立的3站，板橋站為板橋區唯一的站；新莊區福壽站附近有為數不少的魯凱族與排灣族長者，可以照顧到不同族群。新店區溪洲站設置在全國首創都會型示範聚落—新店區溪洲原住民文化園區的聚會所，如同部落的環境，提供長者最完善的服務，使其在熟悉的生活空間安老。

侯友宜市長將祝福之水注入新型容器，象徵為新站送上祝福。 圖／新北市原住民族行政局 提供
侯友宜市長將祝福之水注入新型容器，象徵為新站送上祝福。 圖／新北市原住民族行政局 提供

板橋站照服員王淑美，是桃園聖保祿醫院的護理師退休，也是新北市樹林區原住民婦女協會的理事長，對長照服務深感興趣，希望可以利用自己的專業和經驗來回饋族人。新店區溪洲站照服員娜告•法拉漢，長期參與溪洲聚落公共事務，溪洲聚落為全國首創都會型示範聚落，文化健康站設在聚落的聚會所可以直接提供照顧，降低家庭負擔，聚會所也有兒童課輔班，提供長者與孩子良好的服務。新莊區福壽站照服員陳振德表示，福壽站附近有臺北醫院，連結醫療資源相當便利，加上這一帶的魯凱族、排灣族較多，可以觸及到更多原住民長者，他特別感謝新莊區公所提供福壽市民活動中心做為場地。陳振德是原住民文化健康站裡少數擔任照服員的男性，也曾榮獲新莊區區級模範父親。

目前新北市已在14個行政區設有24處文健站，今天新設的三站中，除了溪洲站每天開站之外，板橋站於每週二、四、五開站，新莊區福壽站則是每週二、三、四、五開站，開站時間皆為上午9時至下午4時開站。各站除了提供基本的生命量測、健康促進活動之外，也有傳統文化課程，歡迎所有長者踴躍加入原住民文化健康站，一起動健康。

（新北市政府原住民族行政局 廣告）

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