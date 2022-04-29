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營利事業所得跨年度盈虧互抵案 憲法法庭判合憲

中央社 / 台北29日電

憲法法庭今天做出111年憲判字第5號判決，財政部66年3月9日台財稅第31580號函，與憲法第19條租稅法律主義尚無牴觸，亦不生違反憲法第7條平等原則之問題。

不過，判決也表示，所得稅法第39條第1項但書規定之跨年度盈虧互抵制度，其政策選擇影響國家財政、經濟與產業發展，並涉及人民之租稅負擔，為避免疑義，有關該管稽徵機關核定各期虧損之基準，仍以法律或法律具體明確授權之命令予以明定為宜。

中鋼公司於民國99年與子公司中龍鋼鐵公司合併申報營利事業所得稅，該年度合併所得額約為新台幣392億元，但因為這2家公司過去10年共虧損約96億元，依所得稅法第39條第1項但書規定，392億元可以先扣除96億元後，再作為應稅所得，也就是稅基。

但是財政部曾在66年函示釋，本年度純益額雖可依所得稅法第39條第1項但書規定先扣除過去10年的虧損額後再計算稅基，但若過去10年有國內轉投資收益，則該筆虧損額應先扣除轉投資收益後，才能作為抵減數額。

財政部高雄國稅局查得中鋼公司與中龍公司過去10年雖然共虧損了96億元，但同時也有轉投資收益共約85億元，因此重新核定虧損額為約11億元，作為本年度所得額392億元的扣除額。財政部高雄國稅局認定中鋼少申報約85億元的應稅所得，命中鋼補繳超過8億元的稅款。

中鋼對於高雄國稅局重新核定虧損額的處分不服，依法提起訴訟及行政訴訟，經用盡審級救濟途徑後，主張財政部66年函已經因違反租稅法定主義等原則而違憲，於107年12月向司法院聲請解釋。

司法院

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