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藥局、衛生所未排入實名制 南投縣中寮鄉成快篩孤島

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
快篩試劑實名制上路，信義鄉列為偏鄉，民眾可到衛生所購買，中寮鄉卻未被列入，成為全縣唯一買不到快篩試劑鄉鎮。圖／南投縣政府提供
快篩試劑實名制上路，信義鄉列為偏鄉，民眾可到衛生所購買，中寮鄉卻未被列入，成為全縣唯一買不到快篩試劑鄉鎮。圖／南投縣政府提供

家用快篩實名制昨天上路，南投縣中寮鄉卻是唯一未獲配置的鄉鎮，淪為快篩試劑孤兒。南投縣衛生局表示，中寮鄉社區藥局第一輪沒有申請到，並安排在第二輪，預計下周二可獲配置，中寮鄉民可就近到南投市、草屯鎮，也請中寮鄉衛生所注意弱勢、長輩需求。

立委馬文君表示，中寮鄉藥局未列入首輪快篩實名制，也未列入偏鄉衛生所未獲配置，南投縣衛生局想調度實名制試劑到衛生所也不行。

中寮鄉交通不便、醫療缺乏，老人又多，中央快篩實名制不夠周全，中寮鄉民連買快篩試劑都被剝奪，成了「快篩孤島」，呼籲中央制訂防疫措施多和地方政府溝通，避免再有偏鄉、弱勢居民權益受損。

快篩實名制南投縣首輪共獲配7800人份、3萬9000劑，配送至92家社區藥局及鹿谷、信義2家偏鄉衛生所，但因數量少，不少民眾排隊購買撲空，希望政府盡快增加試劑數量，讓必須快篩民眾，不必為買不到試劑而苦。

南投縣13鄉鎮市，中寮鄉是唯一未獲配置快篩的鄉鎮，中寮鄉衛生所也未列為偏鄉，不能透過衛生所購買，廖姓鄉民感嘆，平常就醫就不方便，沒想到這次竟連快篩試劑都被排除，實在離譜。

南投縣衛生局表示，快篩試劑實名制上路時間緊迫，且衛福部是透過各縣市藥師公會聯繫作業，衛生局也是接到通知，才知中寮鄉社區藥局因為申請較慢未被列入。偏鄉衛生所則是衛福部直接指定，南投僅鹿谷鄉、信義鄉列為偏鄉。

衛生局長陳南松立刻向衛福部反映，希望由衛生局調配快篩試劑到中寮鄉衛生所讓民眾購買。衛福部回覆，快篩試劑為實名制，必須健保卡過卡，否則可能重複領取。幸好，中寮鄉民快篩試劑需求量不高，有需要的民眾改就近到南投市、草屯鎮購買，並請中寮衛生所注意弱勢和長輩，有需要由衛生局提供之前快篩試劑備用。

衛生局已爭取中寮鄉列入偏鄉，而南中寮社區藥局也列入第二輪販售名單，預計下周二中寮居民就可分別在社區藥局、衛生所買到快篩試劑。

快篩試劑實名制上路，中寮鄉卻未被列入，成為全縣唯一買不到快篩試劑鄉鎮。記者江良誠／攝影
快篩試劑實名制上路，中寮鄉卻未被列入，成為全縣唯一買不到快篩試劑鄉鎮。記者江良誠／攝影

衛生所 快篩 南投

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