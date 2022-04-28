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立法院啟動遷址計畫 吳琪銘倡議：遷建土城司法園區

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立委吳琪銘倡議立法院應遷建土城司法園區。圖／吳琪銘辦公室提供
立委吳琪銘倡議立法院應遷建土城司法園區。圖／吳琪銘辦公室提供

立法院啟動遷址計畫，立法院長游錫堃今與國會遷建小組拜會新北市府，討論城鄉局提出的5個可能地點。立委吳琪銘也在會中倡議，立法院應遷建土城司法園區，立法院遷建小組允諾，會積極考慮遷建至土城的可行性。

吳琪銘指出，立法院是台灣最高的民主殿堂，一直以來社會大眾對於遷建討論從來沒有停止過，他在2020年5月的時候就在院會提出，立法院經過61年來使用，不僅違章雜陳、建築老舊、管線凌亂，而且有的已經成為法定古蹟，依法不能增改建，使用上遭遇困境，隨著台灣國際能見度提升，先進國家訪賓越來越多，要興建一座真正能跟「全國最高民主殿堂」名實相符的國會愈形迫切。

吳琪銘表示，今天他與立法院長游錫堃、秘書長林志嘉、國民黨團總召曾銘宗、立委林德福、李德維、洪孟楷等一同前往新北市政府，拜會市長侯友宜，其中也針對他所提案立法院遷建至土城司法園區討論。

吳琪銘說，司法園區這項總經費約170億元的重大建設，是他成功爭取，去年12月底率隊立法院來會勘，目前與規劃中總經費57億元的金城交流道都市計畫正在由中央地方來審議，他今日在會議上也積極發聲，土城司法園區未來能提供的面積約有10多公頃，有鑑於國家大部分政府機關集中於北部，考量議事運作、交通條件、環境機能，搬來土城是非常合適，再加上現在的捷運板南線以及未來萬大樹林線、三鶯線完工後，交通機能可以說是非常完善。

吳琪銘表示，未來五大國會願景：名符其實的最高民主殿堂、全國人民集遊陳抗中心、國內外遊客之參訪地標、公民教育的民主教室、華文圈憲政民主的典範。希望未來立法院能像總統府、台北101大樓一樣，是國內外觀光客樂意參訪重要地標，也能夠作為學生公民法治教育的校外教室。

立法院 司法 游錫堃

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