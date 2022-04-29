桃園宜居城市 打造交通舒適

打造舒適交通環境，是構築宜居城市的基石。擁有國際機場的桃園，方便的北北桃生活圈，吸引不少外縣市居民移入，成為六都中人口成長第一的城市。人口移入，勢必帶來交通上問題，為了能有效解決尖峰時段道路壅塞問題，市府積極推動交流道聯絡道路改善、平面道路拓寬增設車道等工程，並搭配智慧交通設備與系統，讓市民在點與點之間的移動，能更為暢通、迅速與安全。

桃園持續改善交通，讓市民能有更方便的用路環境。 圖／桃園市政府 提供

2022年完工的國道1號桃園交流道動線改善工程，整合周邊700米農路，將平均6至8公尺的蘆興南路拓寬至20公尺，以完整的北入南出及北出南入雙向交通動線，紓解南崁地區壅塞的交通；楊梅區榮平路是連接快速路5段及復旦路的重要路段，透過第一期工程，從4.5公尺拓寬為12公尺，配合正在施作的國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，未來將有助調節當地與幼獅工業區的車流量。

榮平路拓寬工程與台66快速道路關係密切，國道3號銜接台66線增設工程正施作中，未來將有利當地車流出入。 圖／桃園市政府 提供

桃園不斷思索縮短行車停等秒數的方法，近年積極建置智慧型交通控制偵測設施，並在銜接國道2號、容易阻塞的大園與大竹交流道多處路口，與中研院合作改良出首創的AI號控系統，運用智慧學習與辨識科技，依現場車流變化調整各路口號誌秒數，有效降低平均停等秒數，節省等紅燈的時間，能早一點回家吃晚飯。而透過偵測設備獲取的資料，更會同步傳送至桃園交通控制中心，市民可透過市府推出的「桃園市交通資訊網」與「桃園輕鬆Go APP」，即時掌握交通狀況，提前避開交通壅塞之路段，讓行車更為順暢。

在桃園市交通資訊網，可透過Google地圖查看道路路況車速，也能以路口的偵測裝置觀看即時路況影像，獲取最新道路資訊。 圖／桃園市政府 提供

安全用路、平穩開車也是交通重要一環。為減少道路坑洞帶來的行車疑慮，桃園由專職人員定期巡查道路坑洞狀況，並於通報後立即調派進場完成修復填補，道路如發生較大面積的坑洞或損壞時，則採取區塊修復方式使道路通行平順，降低人為疏漏。市府也建立「桃園市道路養護資訊管理平台」，以智慧路巡隨時隨地掌握最新即時資訊，有案件發生時可立即派工前往處理。

桃園持續進行道路養護與路平專案工程，自2015至2022年1月底，路平專案工程已累計完成刨鋪272條道路，工程及道路區塊刨鋪面積共計約1,715萬平方公尺。今年將持續辦理24條路平專案，預計改善總面積約為67萬9,170平方公尺，維持道路平整度及行車安全舒適度，市民在用路時將能更加安心。

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