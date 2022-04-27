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智慧財產案件審理法將修法 司法院辦理公聽會

中央社 / 台北27日電

司法院今天說，智慧財產案件審理法自97年施行，為啟動修法而辦公聽會，將營業秘密罪的一審刑案，改由智慧財產及商業法院審理；另配合國安法修正，部分案件由智商法院管轄。

司法院今天舉辦「智慧財產案件審理法新制公聽會」，邀集審、檢、辯、學及關係機關等各方代表，說明初步研議完成的「智慧財產案件審理法修正草案」，並聽取各界意見。

這次修法重點包括，配合行政院函請立法院審議「國家安全法修正草案」，增訂侵害國家核心關鍵技術之營業秘密刑事案件由智商法院管轄；增訂營業秘密卷證去識別化的代號或代稱、卷證資訊獲知權。

另外，提高「違反秘密保持命令罪責」及增訂「境外違反秘密保持命令罪」等，以提升營業秘密刑事案件審理保護機制。針對智慧財產民事事件審理程序，增訂「律師強制代理」、「審理計畫」及「專家證人」制度等。

修法重點包含，將營業秘密罪的第一審刑事案件，改由智商法院審理，以及配合國家安全法修正，侵害國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件，也由智商法院管轄，以落實專業及妥速審結要求。

司法院 國安法 行政院

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