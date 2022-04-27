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【專家之眼】笑罵由他：陳吉仲對黃小玉危機視若無睹

聯合報 / 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
相較於國際積極應對食短缺，我國視若無睹，直到四月陳吉仲主委才公開承認，今年是50年來糧食危機最嚴峻的一年。圖／聯合報系資料照片
相較於國際積極應對食短缺，我國視若無睹，直到四月陳吉仲主委才公開承認，今年是50年來糧食危機最嚴峻的一年。圖／聯合報系資料照片

去年起糧食價格就已大幅上漲，俄烏衝突更進一步引爆糧價與肥料等飆漲，各研究機構紛紛提出糧食危機的警告。然高度依賴進口的我國，面對此一問題卻相當淡定，恐使台灣陷入高通膨與糧食短缺問題。

聯合國糧食及農業組織(FAO)每個月都會公布的全球食品價格指數（FFPI），4月8日發布最新指數，2022年3月已達159.3點，較2月份上升17.9點（12.6%），已連續二個月，創1990年成立以來最高紀錄。其中穀物價格指數3月份為170.1點，比2月份上漲24.9點，年成長17.1%，也創下歷史新高水準。

烏克蘭與俄羅斯為全球小麥、玉米等農作物的產地，戰爭爆發後，不但烏克蘭農作物難以生產，還有制裁措施干擾與航運大亂，短期內供給問題難以解決。對此全球都繃緊神經，以中國大陸為例，一方面大舉在國際上搶糧，提高糧食庫存；另一方面也大幅提高自身的糧食產能，日前發布的《中國農業展望報告》就指出，去年大陸糧食產量創歷史新高，達到6.83億噸，預計2031年糧食自給率將提高到88.1％。

反觀我國的糧食自給率不斷下滑，根據農委會的統計，從過去的超過五成，2020年僅剩下31.75%。換言之，當前有近七成的糧食需仰賴進口，糧食價格大漲與短缺，將直接衝擊我國的糧食供應。而且黃豆、小麥與玉米等主要進口雜糧，還有很大的成分係作為動物的飼料，進而對整體民生產生劇烈的影響。

相較於國際積極應對，我國卻視若無睹。直到四月中陳吉仲主委才公開承認，今年是50年來糧食危機最嚴峻的一年，預期豬肉、肉雞的價格也都會上漲。只是農委會所提出的相關對策卻讓人無語。

例如: 農委會推動《食農教育法》立法，推廣包含稻米在地生產的農產品。該法立意雖佳，但農糧署每年已編列8500萬元預算，舉辦米食推廣活動，國人每年米的消費量卻屢創新低。即使立法後擴編預算，也難以改變國人的飲食西化的習慣。加上農委會有開創1450的網軍前例，「科學人」的萊豬廣告風波也讓人印象深刻，立法後農委會一年編列10億的預算，不禁讓人懷疑究竟是要用來宣導米食還是要進行「大內宣」?

另外，農委會還提出稻米取代玉米的建議，姑且不論稻米是否能夠取代玉米，光從成本來看，就是大問題。進口飼料玉米大漲後，每公斤約為15元，而政府收購農民稻穀的價格每公斤高達26元，遠高於進口玉米價格，使用稻米取代進口玉米完全不符成本效益，只能緩解農委會公糧庫存過多的問題。更何況稻米也不可能完全取代黃小玉。

台灣糧食最大的問題，不患寡而患不均。在國人飲食習慣改變後，稻米的產量仍相當大，依據農委會的《109年糧食供需年報》統計，我國穀類產量超過九成集中在稻米，2020年產量為138.7公噸，數量比10年前還高，全年稻米產量約過剩30萬公噸之譜，政府每年需花費數十億元，保價收購過剩的稻米或補助農民休耕，收購後的公糧去化不易造成資源浪費。而雜糧卻嚴重不足，每年進口的黃小玉均超過上百萬噸。

面對糧食短缺與價格高漲下，政府除了提高進口雜糧的庫存外，實應輔導種稻的農民轉種我國所需的雜糧作物。惟要說服長年耕種稻米的農民轉換其他農產品，勢必會受到相當的阻力，農業轉型需要政府的決心。而當前的政務官根本不想解決糧食安全的問題，只要持續砸錢補貼就可安撫農民，又何必找自己麻煩?

稻米 農委會 農民

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