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疫情升溫 台南市北區員警今起異地辦公

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
因應疫情升溫，台南市警五分局今實施異地辦公，部分員警分流到實踐派出所辦公，避免群眾感染。記者黃宣翰／翻攝
因應疫情升溫，台南市警五分局今實施異地辦公，部分員警分流到實踐派出所辦公，避免群眾感染。記者黃宣翰／翻攝

新型冠狀病毒疫情再次升溫，昨天確診人數已突破5千人，為防止破口造成警力短缺，影響治安、交通維護力，台南市警五分局今天開始實施異地辦公，勤務人員分流服勤及相互支援機制等措施，以避免群聚感染，保持充足警力維護治安。

市警五分局2處分局辦公場所，第1場所進駐在北門路的實踐派出所2樓，人員有副分局長洪國哲及行政、督察、交通、防治、保安民防組、勤務指揮中心、秘書、人事、會計室等各1人。

第2場所進駐在公園派出所3樓，有偵查隊幹部及1小隊共5人，都由派出所後門樓梯進、出入，與派出所同仁動線分流避免相互接觸。

市警五分局局本部將上班人員動線分流，分別由大門及後門樓梯出入，廚房伙食亦停止共桌共食，員警自行打飯菜回辦公室用膳，以及全面暫停泡茶區泡茶群聚，單位間以電話方式洽詢討論公事，每天落實員警配戴口罩及上班量測體溫。讓員警在防疫及工作間取得平衡，有安全的環境與健康的身體，為轄區治安拚搏，持續保護民眾安全。

分局長洪頂力表示，疫情升溫，不能掉以輕心，將持續加強警分局內、外勤單位防疫警覺及防疫措施，兼顧治安維護與員警執勤安全。

為防範疫情，台南市警五分局北門派出所員警在戶外受理民眾報案。記者黃宣翰／翻攝
為防範疫情，台南市警五分局北門派出所員警在戶外受理民眾報案。記者黃宣翰／翻攝

疫情 口罩 北門

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