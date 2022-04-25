林鳳營快樂播種計畫 賈永婕出席號召關注偏鄉教育

林鳳營運用品牌號召力，邀請知名人士加入名人小學堂，為偏鄉學童帶來驚喜。 記者李政龍／攝影

M型社會造成城鄉差距，資源分配不均，偏鄉學童需要更多資源挹注與照顧。乳品大廠林鳳營鮮乳實踐ESG企業永續精神，不僅提供高品質的鮮乳為孩童補充營養，更致力發揮品牌影響力關注偏鄉教育，支持在地公益團體「台灣待用課程協會」，於2021年啟動「快樂播種計畫」，提供偏鄉孩童學習多元課程的機會。更邀請各領域名人參與《名人小學堂》活動，希望募集更多的力量，於4月20日起至5月1日止，在新北市板橋車站B1廣場展出偏鄉學童作品。

用品牌力種下希望未來 每個孩子都值得擁有高品質美好生活

林鳳營鮮乳作為深受信賴的品牌，相信每個孩子都值得擁有更美好的高品質生活，長久以來關注的不只是孩童的營養需求，更重視心靈的快樂成長。偏鄉孩童並非欠缺才能，而是需要一個打開視野的機會。「林鳳營快樂播種計畫」與「台灣待用課程協會」合作，今年更加碼捐贈100堂待用課程，讓原本不可能有條件上多元課程的孩子，從中找到自我、探索天份。其中名人小學堂更運用了林鳳營品牌的號召力，為偏鄉學童帶來驚喜，邀請味全龍打擊教練張泰山、藝人郭子乾等人教導孩子們關於運動與表演的技巧；此次更獲得林鳳營代言人賈永婕的力挺投入，到新北市瑞濱國小化身一日老師，與孩子們共同創作出各種創意禮服的設計作品。

林鳳營鮮乳實踐ESG企業永續精神，攜手公益團體為偏鄉學童提供身心養分，每個孩子都值得擁有高品質美好生活(味全台灣食品事業 邱子權總經理)。 記者李政龍／攝影

代言人賈永婕與偏鄉學童共同設計創意禮服 見證快樂播種影響力

談到與學童們共同設計創意禮服的經驗，公益女神賈永婕強調自己收到太多驚喜。賈永婕用心準備許多禮服布料、點綴亮片等素材，讓這群六年級的學童盡情發揮。在天馬行空的創意揮灑下，孩子們的作品令人驚豔！有人打破傳統，以單邊不對稱的禮服展現時尚、有人思考疫情，為禮服搭配了同款蕾絲的口罩、有人甚至成熟地以立體剪裁表現極大設計潛力，賈永婕表示：「我都想直接聘請這位同學來公司上班了！」。其中最令她感動的是，一位有自閉症狀的學童，主動打開心房詢問怎樣將自己的作品設計得更美？儘管說話時無法直視著他人，卻透過學童的作品徹底表達了他對這堂課的投入。同學們熱情的參與，讓原訂40分鐘的課程欲罷不能，大家都捨不得下課。賈永婕更力邀大家前來成果展，欣賞這些同學們的作品，讓孩子們的天分和努力得到支持肯定，成為鼓勵他們持續創造的動力。

賈永婕與偏鄉學童共同設計創意禮服。 圖／林鳳營 提供

快樂播種計畫持續翻轉未來 存下100堂課+10堂名人小學堂

「每個人都值得擁有更美好的高品質生活」。林鳳營快樂播種計畫將持續為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，除了捐贈100堂待用課程並持續舉辦名人小學堂，更希望發揮共好，為偏鄉孩子打開更大眼界和想像力。此活動獲得眾多名人力推，也規劃10堂新北市國小「林鳳營名人小學堂」，邀請更多名人前進校園，協助偏鄉孩童探索興趣，看見自身更多可能性。

企業與公益團體攜手，快樂播種計畫持續翻轉未來(左起：待用課程攝影講師 岡本孝老師、社團法人待用課程協會創辦人 林才越先生、味全台灣食品事業 邱子權總經理、林鳯營鮮乳代言人 賈永婕小姐、社團法人待用課程協會創辦人 陳欣婷小姐)。 記者李政龍／攝影

自4月20日起至5月1日止，於新北市板橋車站B1廣場，除了可以看到瑞濱國小孩童們與賈永婕共同創作的創意禮服作品，也將展出更多偏鄉孩童們在待用課程的藝術陪伴下所創作的作品。