底層社會的悲歌，環境逼移工逃跑，黑戶寶寶何去何從？

台灣2022年共有5.6萬名失聯移工，將近20年來，至少有941位孩子因生母是失聯移工或父不詳等原因，成為沒有國籍、身份的「黑戶寶寶」。「黑戶寶寶」不斷出生，竟然是因為台灣整體環境的「鼓勵」造成的？

一位外籍父親抱著新生兒唱著祝禱詞，祝福他的孩子來到世界上，看似溫馨無比的畫面，但真相卻無比殘酷。

這位父親是在台灣失聯的移工，為了避免被送回母國，他跟伴侶只能選擇繼續失聯、在台灣賺錢「養家」，將孩子交給NGO「關愛之家」照顧，讓孩子成為沒有國籍、身份的「黑戶寶寶」。

他們是社會安全網無法覆蓋到的破口，被拒絕於醫療跟教育體系之外，成了底層社會的悲歌。

2022年4月15日上映的紀錄片《有時Mama，有時Mimi》，就是以關愛之家創辦人、暱稱為「楊姐」的楊婕妤為視角，講述這些台灣「黑戶們」的故事。

楊婕妤在日前的影片試映會中坦言，她的工作是介於「合法與非法之間」，時常被人檢舉，導致搬家頻頻，至今已搬家超過上百次。雖然辛苦，但當看到這些無路可走的人前來求援：「再拒絕我無心不忍。」

13年來，她陸陸續續照顧了超過700位移工孩子，成為了他們的「Mama」。

打黑工薪水翻數倍，推動移工失聯逃跑潮

根據統計，在台灣的外籍勞工中，78％屬於25歲至44歲的青壯年，且女性占了六成，年齡都在生育期。

楊婕妤說，這些來到台灣工作的移工，通常一出國都會在海外待上十幾年，不太有機會再回去結婚、生子。在這十幾年中，有些人難免會在台灣遇到心儀的對象共度人生，然而卻需擔心一旦懷孕就會被遣返。

早期來台的移工，通常都跟仲介先借8000美元，即20幾萬新台幣，還有機票錢，這筆錢金額不小，常導致來台賺錢變成賺不到錢，甚至還要賠錢，因此「懷孕就逃跑」的念頭也隨之增加。

此外，台灣許多工廠跟農地又缺工嚴重，這些業者願意付出更高的薪水請黑工，相較於合法的外籍看護工作一個月只有1.7萬元，移工跑去做建築工，一天就有2000元，「那為什麼不跑呢？」

怕被遣返，加上黑工薪水高，導致失聯移工打黑工的狀況愈來愈多。

要根本解決「移工變黑工」「寶寶變黑戶」問題，必須從法律面上做修正。例如開放移工去做薪資更高的工作，消除他們的逃跑動機，或讓黑工父母不因有小孩而被遣返。

然而，如同一同出席試映會的時代力量立委王婉諭坦言，這是相當困難的問題。就算台灣缺工嚴重，政府能不能開放更多移工？又要開放到什麼程度？哪些產業可以開放？每個問題都困難重重。

移工除了「高薪」誘惑外，還常有遭到雇主不當對待的問題，例如沒有休假等等，也都是推他們入黑工的理由。

王婉瑜說，法律有它的極限，永遠無法完備、完美，總有些人熱心在法律協助範圍之外，補上法律面的漏洞，而這需要社會上更多人的關注。

「立法院每個星期都有好幾百個法案送進來，但到底哪些法案可能被排審？哪些可以被推動？很多事情非常現實，就是要看社會有多關注，」前民進黨立委、律師尤美女回顧，立法院每年上千個法案中，能通過的大約只有1／10，這導致很多社會關注度不足、永遠小眾的議題，始終被擱置。

在台移工人數逾70萬，已是必要性人力

曾針對外籍移工「黑戶寶寶」案件展開調查的監察委員王美玉，則分享當時調查時，就有專家直接跟她說，應該把「關愛之家」關掉，但這不是她立案的本意，因為即便「關愛之家」結束營運，不代表這些移工不存在。

她也曾問過某位內政部長，該不該抓這些失聯移工？而這位部長跟她說「不忍心」，因為這些媽媽都是付出很龐大的一筆仲介費來台工作，雖然工作後意外懷孕，但這些孩子是「被期待的」，他們失聯的出發點也是想要賺錢養兒育女。

王美玉說，當台灣社會面對這樣的「黑戶寶寶」，應該要想的是他們也是一個個的人，是一個個的生命，背後有著各自的人生故事。

菲籍漁工：不要遣返我，任何工作我都願意做！

台灣開放外籍移工至今已30年了，當時開放時不過20萬人，稱他們為「補充性人力」，還要求業者找不到本勞後才可引進。但至今在台外籍移工人數已超過70萬人，已經成為「必要性人力」。

「這是一個產業鏈，月薪1.7萬的看護工加上缺工缺得厲害，她當然跑到工廠去，」王美玉認為，目前台灣的政策就是不斷鼓勵外籍移工失聯，因為逃跑賺的錢比較多，錢賺比較多就能快點把孩子帶回家：「每個媽媽跟爸爸，都是希望把孩子帶回家，把孩子丟下的，是因為有萬不得已的苦衷」。

但當政府方面想要給這些人幫助時，王美玉卻嘆「鄉民罵翻了」，這些民眾不了解政府為何要幫助他們，認為是獎勵非法。更重要的是，這群失聯移工沒有投票權，就如兒童權利一樣不容易被大眾看見，導致問題被長期忽視。

金馬導演、《有時Mama，有時Mimi》的監製楊力州，以台灣推動性平的故事為例，像祁家威在1986年台灣尚未解嚴時就推動性別平權運動，一個人站在天橋上舉牌子，希望社會大眾更認識性別平權這項議題。

在當時那個年代，祁家威會被撲倒、羞辱，甚至被拖到警察局去。但祁家威從派出所出來後，還是回到天橋上一個人站著。30幾年過去後，2018年的凱道上台灣同志大遊行，變成有13萬人站出來。

反觀「關愛之家」的楊婕妤，難道要她如同祁家威一般、一個人開車載黑戶寶寶到80歲嗎？「我們可不可以不要讓一個人站那麼久？不要讓一個人開車到80歲？我們可不可以加速改變推動的力量？」楊婕妤問道。

（本文出自2022.4.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）