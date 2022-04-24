桃園今＋1071 最新26足跡曝 集中KTV、小吃店
桃園今天新增1071例本土，市府下午公布26處足跡，包括多家KTV、家樂福和全聯都入列，市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，應儘速至醫療院所採檢。
市府公布的足跡包括桃園市南區青少年活動中心、中壢區世紀帝國KTV、全聯蘆竹南門市、中壢區stone素造型設計名店、初原麵場龜山中興店、桃園區北平大個子刀削麵、錢都日式涮涮鍋桃園龍安店、全聯平鎮南豐門市、星巴克青埔門市、必勝客桃園平鎮店、蘆竹區你好剪髮、大溪區山豬湖土雞城、桃園區福勝亭南平店、蘆竹區聖媽香臭鍋南店、Costco中壢店。
還有凱悅KTV中壢店、全聯中壢元化門市、路易莎八德忠勇門市、中壢區四海飄香鍋貼水餃、平鎮區舞之磯日本料理、家樂福中原店、爭鮮轉壽司桃園藝文店、World Gym林口店、全聯中壢中北門市、錢櫃KTV桃園店、平鎮區鄉親土雞鵝肉城金陵店。
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