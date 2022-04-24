桃園今＋1071 最新26足跡曝 集中KTV、小吃店

因應台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，致當天列車全部停駛，台鐵局今表示，已擬定應變計畫，籲請民眾取消行程或改搭其他交通工具。台鐵局長杜微表示，5月1日列車全部停駛，建議民眾直接前往替代運具發車地點搭乘，以節省時間，相關訊息台鐵會在4月27日於官網APP設立專區提供查詢，民眾也可打台鐵客服電話詢問。

2022-04-24 12:25