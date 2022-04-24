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彰化疫苗4天內打完 預計下周會來新疫苗

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
國內本土新冠肺炎確診病例今天單日再飆到5092例，彰化縣不少民眾大排長龍搶打疫苗，彰化縣長王惠美說，目前疫苗當然不夠，中央應會儘速分配疫苗下來。記者林宛諭／攝影
國內本土新冠肺炎確診病例今天單日再飆到5092例，彰化縣不少民眾大排長龍搶打疫苗，彰化縣長王惠美說，目前疫苗當然不夠，中央應會儘速分配疫苗下來。記者林宛諭／攝影

國內本土新冠肺炎確診病例今天單日再飆到5092例，彰化縣不少民眾到醫療院所大排長龍搶打疫苗，彰化縣長王惠美說，目前疫苗當然不夠，中央應會儘速分配疫苗下來。目前彰化還還有約2萬5300劑疫苗，預計4天內會打完。

至於各學校陸續有傳出師生確診個案，有家長認為，不放寬線上教學，學生到學校群聚增加風險，王惠美說，基本上會依照中央疫情指揮中心標準，但仍以疫調評估為主，更嚴格執行，如果疫調情況嚴重，不見得要三分之一或10班級以上才全校停課，不過目前狀況還在可控範圍，但一旦有狀況是馬上匡列，馬上停課，以專業評估為考量。

彰化縣目前高中到國小暫停實體課程10天的全縣共18班，包括1所高中2班、3國中共3班、9所國小13班，另還有5所幼兒園1班，9家補習班共14班。

彰化縣傳出確診停課班級有學生有搭校車，後來另一班級學生也確診，校方和師生到學校群聚上課都有不小壓力；也有國中小家長認為，學生到學校實體上課感染風險大增，應善用線上教學，該停課就停課，但也有老師認為，實體上課群聚風險較高，但線上教學效果仍有可能打折，還是需要好好評估。

近日彰化縣也出現搶打疫苗潮，彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前彰化縣還有莫德納 15000劑，高端 10000劑，AZ 300劑，共2萬5300劑疫苗，目前每天施打數已明顯上升，預計3、4天內會打完，中央下周會再撥入疫苗。

王惠美說，中央最近又進了一批20多萬劑疫苗，應很快會再下給地方，彰化縣先前295個快打站施打效果不錯，不少長輩不想打的，也都出來打了，防疫很重要，一定要打好疫苗，口罩戴好，一般民眾做好健康自主管理。

國內本土新冠肺炎確診病例今天單日再飆到5092例，各單位辦活動都加強防疫措施。記者林宛諭／攝影
國內本土新冠肺炎確診病例今天單日再飆到5092例，各單位辦活動都加強防疫措施。記者林宛諭／攝影

疫苗 停課

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