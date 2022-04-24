快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診個案爆量要收錢了！屏東防疫小黃從免費改跳表

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
防疫小黃是居家照護期間最重要的運輸工具，專責司機每趟載送後都需整車清消，落實防疫。圖／屏東縣府提供
防疫小黃是居家照護期間最重要的運輸工具，專責司機每趟載送後都需整車清消，落實防疫。圖／屏東縣府提供

疫情升溫，各縣市確診數不斷刷新高。為因應新階段防疫需求，屏東縣府近期再盤點防疫計程車、防疫巴士及防疫救護車量能，縣府交通旅遊處及消防局指，超前部署已到位，一旦染疫個案再增加，量能隨時可擴充，而因近期居家照護個案不斷增加，防疫計程車也開始改採跳表，由使用者付費。

屏縣去年5月出現首例本土確診個案，期間雖歷經有「大魔王」封號的Delta病毒，但累計確診數始終壓在兩位數以下，至今年4月10日累計確診才突破百例達117例，隨疫情升溫確診個案激增，到23日為止累計確診已達339例，兩周內成長近兩倍。

為因應新一階段防疫需求，消防局盤點防疫救護車量能，科長邱百裕說，目前全轄4大隊每大隊編配2輛防疫救護車，並編排6至7名專責人力，一旦居家照護需求爆增，預備分隊隨時可啟動，車數及人力都增加一倍。

屏縣交旅處長黃國維說，疫情初起時，縣府就建置防疫計程車隊，目前上線車數為5輛，但隨時可擴充到10輛，因應新一階段防疫需求，防疫小黃已從免費改為跳表，由使用者付費，此外，為因應可能出現的群聚案，防疫巴士也超前部署到位。

消防局統計，屏縣防疫救護車每天出勤件數約20件。擔綱專責勤務的消防人員透露，防疫第一階段工作壓力確實不小，當時因疫苗數量短缺，並非所有人員都完成施打，每件勤務從穿脫防護衣到整車消毒至少2小時以上，壓力不小，但現在所有人都已施打3劑，雖然確診個案增多，但多數狀況都能因應，一旦有需求，預備分隊也可上陣支援。

屏東配置4輛專責防疫計程車，為因應新階段防疫需求，從免費改跳表，由使用者付費。圖／屏東縣府提供
屏東配置4輛專責防疫計程車，為因應新階段防疫需求，從免費改跳表，由使用者付費。圖／屏東縣府提供

防疫計程車 救護車 疫情

延伸閱讀

防疫不同調 代理教師大喊不公

馬祖也多2名確診 都是已居家隔離個案陰轉陽

金門晚間再增4確診 傳馬拉松跑者染疫縣府澄清非事實

亞洲首場戶外演出《鐘樓怪人》屏東田徑場震撼登場

相關新聞

午間快報／台鐵五一列車全停駛 局長發公開道歉信

因應台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，致當天列車全部停駛，台鐵局今表示，已擬定應變計畫，籲請民眾取消行程或改搭其他交通工具。台鐵局長杜微表示，5月1日列車全部停駛，建議民眾直接前往替代運具發車地點搭乘，以節省時間，相關訊息台鐵會在4月27日於官網APP設立專區提供查詢，民眾也可打台鐵客服電話詢問。

RA100 地球解方／地球的下一步？ 4萬人在線聽！

一年一度、為期三天，由5% Design Action、聯合線上、REnato lab、點睛設計等13家單位，於世界地球日展開的倡議盛事「RA100 地球解方：2022永續設計行動高峰會」，4月22日在台北松山文創園區多功能展演廳，透過實體論壇與線上直播同步展開，橫跨政府、民間、企業領袖代表逾170人與會出席，超過四萬多人線上響應。

確診個案爆量要收錢了！屏東防疫小黃從免費改跳表

疫情升溫，各縣市確診數不斷刷新高。為因應新階段防疫需求，屏東縣府近期再盤點防疫計程車、防疫巴士及防疫救護車量能，縣府交通...

圖解新聞／護醫療量能 居隔、疫調放寬可能方案一次看

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看居家隔離可能放寬的新規定。本土昨新增4126例，境外移入新增58例，其中雙北突破2500例。疫情指揮中心昨緊急邀高風險6縣市首長開線上防疫會議，會中對居家隔離縮短為7天達成共識，明天將再討論隔離強度。

聯合報一周大事4/17~ 4/23

衛福部通過6至11歲兒童施打莫德納的緊急使用授權（ＥＵＡ），需打兩劑，劑量為成人一半，兩劑間隔28天。

旅美中研院士張灝去世 享壽85歲

中央研究院今天證實，院士、歷史學家張灝近日在美國去世，享壽85歲。張灝專長中國近代思想史、政治思想史，著有「幽暗意識與民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。