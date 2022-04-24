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確診個案爆量要收錢了！屏東防疫小黃從免費改跳表
疫情升溫，各縣市確診數不斷刷新高。為因應新階段防疫需求，屏東縣府近期再盤點防疫計程車、防疫巴士及防疫救護車量能，縣府交通旅遊處及消防局指，超前部署已到位，一旦染疫個案再增加，量能隨時可擴充，而因近期居家照護個案不斷增加，防疫計程車也開始改採跳表，由使用者付費。
屏縣去年5月出現首例本土確診個案，期間雖歷經有「大魔王」封號的Delta病毒，但累計確診數始終壓在兩位數以下，至今年4月10日累計確診才突破百例達117例，隨疫情升溫確診個案激增，到23日為止累計確診已達339例，兩周內成長近兩倍。
為因應新一階段防疫需求，消防局盤點防疫救護車量能，科長邱百裕說，目前全轄4大隊每大隊編配2輛防疫救護車，並編排6至7名專責人力，一旦居家照護需求爆增，預備分隊隨時可啟動，車數及人力都增加一倍。
屏縣交旅處長黃國維說，疫情初起時，縣府就建置防疫計程車隊，目前上線車數為5輛，但隨時可擴充到10輛，因應新一階段防疫需求，防疫小黃已從免費改為跳表，由使用者付費，此外，為因應可能出現的群聚案，防疫巴士也超前部署到位。
消防局統計，屏縣防疫救護車每天出勤件數約20件。擔綱專責勤務的消防人員透露，防疫第一階段工作壓力確實不小，當時因疫苗數量短缺，並非所有人員都完成施打，每件勤務從穿脫防護衣到整車消毒至少2小時以上，壓力不小，但現在所有人都已施打3劑，雖然確診個案增多，但多數狀況都能因應，一旦有需求，預備分隊也可上陣支援。
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